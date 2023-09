Roma, 14enne abusata in palestra dal proprietario: condannato a 6 anni per violenza sessuale

L’ha conosciuta in una palestra nel quartiere Appio Latino: lei una giovane cliente, lui il proprietario. E ha cominciato a corteggiarla. Peccato che lui, all’epoca, avesse già 47 anni e lei solamente 14. Tra i due è iniziata una relazione sentimentale che è durata più di due anni. Una relazione che, secondo gli inquirenti, alla ragazzina è stata imposta: affetta da un disturbo di personalità, l’adolescente sarebbe stata soggiogata da quell’uomo più grande, che ha approfittato della condizione di inferiorità della vittima. Due giorni fa è stato condannato a 6 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Una sentenza arrivata al termine dell’udienza preliminare e che tiene conto dello sconto di pena previsto dalla scelta del rito abbreviato. Dalle indagini della pm Maria Gabriella Fazi è emerso che la relazione tra la ragazzina e il titolare della palestra è andata avanti dal 2015 al 2017 ed è iniziata quando la vittima aveva addirittura meno di 14 anni.

L’IMPUTAZIONE

Nel capo di imputazione si legge che l’uomo, approfittando del disturbo della ragazzina, l’avrebbe convinta «a compiere atti sessuali».

Ma non è tutto. Non è stata l’unica volta che un uomo adulto ha abusato dell’adolescente. Nello stesso periodo la giovane è stata avvicinata da un cinquantacinquenne che si è spacciato per poliziotto e l’ha costretta ad avere rapporti con lui: le ha detto di avere scoperto che aveva una relazione con il titolare della palestra e l’ha minacciata di raccontare tutto ai suoi genitori. L’uomo, che è già stato condannato a sette anni di reclusione, avrebbe anche costretto la ragazzina ad abortire, dopo che era rimasta incinta a causa delle sue violenze, nel febbraio del 2018. A sporgere denuncia erano stati i genitori della ragazzina, disperati per la situazione in cui si trovava la figlia e ai quali la quattordicenne aveva raccontato tutto quanto. Assistiti dall’avvocato Daria Polidoro, si sono rivolti ai magistrati. Non c’erano solamente le violenze: quando la vittima era sparita dalla sua vita, protetta dai familiari, l’imputato aveva iniziato a tormentare i genitori di lei, con comportamenti assillanti e anche minacciosi. Per questo motivo, in un procedimento separato, è stato condannato anche per stalking.

Il cinquantacinquenne era stato arrestato e in quell’occasione, ascoltando la vittima con l’assistenza di uno psicologo, gli inquirenti avevano scoperto la relazione con il proprietario della palestra. La ragazzina inizialmente difendeva l’uomo, sosteneva si trattasse di un rapporto consensuale. Grazie a un percorso di terapia è riuscita a ricostruire quelli che, in realtà, come ha sottolineato il magistrato erano veri e propri abusi, messi in atto su un’adolescente che si trovava in una fase problematica della vita.

L’APPROCCIO

L’uomo aveva iniziato con approcci apparentemente inoffensivi, poi era passato a complimenti sempre più espliciti e aveva anche cominciato ad allungare le mani. La relazione era culminata con veri e propri rapporti, consumati per anni. Lui non immaginava che sarebbe stato scoperto, perché era convinto che la quattordicenne, soggiogata, non lo avrebbe mai messo nei guai. Non poteva però prevedere l’altra vicenda sordida e parallela. Le sue giustificazioni e i tentativi di difesa sono stati inutili: la tesi della Procura è stata sposata a pieno dal gup. Due giorni fa l’imputato, oggi cinquantacinquenne, era presente in aula mentre il giudice leggeva la sentenza a suo carico. C’erano anche i genitori della ragazzina.