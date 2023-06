Sabato 17 Giugno 2023, 06:58 - Ultimo aggiornamento: 06:59

Due rapinatori in moto, incubo dei possessori di orologi preziosi all'Appio, due sere fa sono tornati in azione. Vittima, questa volta, un uomo di 70 anni, malmenato dai due che gli hanno strappato dal polso un Rolex da ottomila euro. La rapina è avvenuta su un tratto di via Gallia: i banditi erano a bordo di una moto e indossavano caschi integrali. Quello sul sedile posteriore è sceso e ha aggredito la vittima, facendola cadere a terra. Poi i banditi, dopo avergli preso l'orologio, sono fuggiti. Pochi giorni fa, sempre in via Gallia, c'era stata una rapina fotocopia di quella dell'altra sera: sempre due banditi hanno aggredito un uomo strappandogli l'orologio.

LE INDAGINI

È la polizia che indaga sui colpi. Anche due sere fa sono intervenuti gli agenti che hanno subito aiutato la vittima che tremava dalla paura. Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trovato in buone condizione la persona rapinata. «Ero fermo sul marciapiede - ha raccontato alla polizia l'ultima vittima - mai avrei pensato che mi potesse accadere una cosa del genere. A giudicare dalla mia esperienza, Roma sta diventando sempre più violenta. Insomma stavo tranquillo. Ho visto la moto dei due ma non gli ho dato peso. Invece, è sceso un individuo che è venuto verso di me. Poi addirittura mi ha picchiato e mi ha strappato dal polso l'orologio. Quindi, è risalito sulla moto guidata dal complice e sono spariti». La polizia intervenuta ha perlustrato la zona anche con l'aiuto di più volanti ma i malviventi sono riusciti a fare perdere le tracce. Ora gli investigatori controlleranno tutte le telecamere della zona nella speranza che qualche "occhio elettronico" possa avere ripreso i banditi senza casco. Se ci fosse un'immagine del genere per i due le cose si potrebbero mettere male. I poliziotti potrebbero arrestarli nel giro di poco.

BANDITI IN TRASFERTA

C'è anche un altro forte spunto investigativo. Ad agire potrebbero essere stati dei napoletani in trasferta. Le indagini passate hanno indicato che i rapinatori di orologi sono spessissimo dei napoletani che vengono a Roma per mettere a segno i colpi per poi tornare a Napoli. La squadra mobile ha compiuto moltissimi arresti di questo tipo ed ha un archivio fotografico di oltre 200 foto di rapinatori. Proprio questa conoscenza del fenomeno potrebbe portare la polizia ad individuare i due banditi dell'Appio. I rapinatori napoletani colpiscono in varie zone di Roma: Ponte Milvio, il Torrino, i Parioli ed anche all'Appio.