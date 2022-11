Roma, bandito solitario colpisce passante. Dopo una colluttazione, fugge con un borsello

Un italiano di 56 anni è stato rapinato questa notte da un individuo scuro di carnagione. E' accaduto su un tratto di via Cherso, al Prenestino. Il bandito ha agito a mani nude e gli ha strappato di mano un borsello che conteneva circa 200 euro. C'è stata una colluttazione e poi il rapinatore ha avuto la meglio. La vittima, che ha rifiutato il ricovero in ospedale, ha chiamato la polizia che è accorsa sul posto. Le volanti hanno effettuato una battuta in zona mal il bandito è riuscito a fuggire. La vittima, sotto schoc, non è in grado di riconoscere il rapintore. Gli agenti verificheranno la presenza di telecamere vicino al luogo della rapina che potrebbero essere essenziali per inquadrare il bandito.