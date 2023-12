Voucher lavoro prestazioni occasionali: da dicembre si ricaricano anche al supermercato. Ecco come. La circolare Inps

Con un messaggio pubblicato sulla propria piattaforma (il 4380 del 6 dicembre) l'Inps ha annunciato una serie di novità per quanto riguarda i voucher. Da dicembre 2023 sarà infatti possibile ricaricarli anche al supermercato, al bar o alla tabaccheria. È stata inoltre attivata sull'AppIO e su MyInps una nuova funzionalità che consente di tracciare la propria attività di lavoro occasionale (che sia in qualità di prestatore o di utilizzatore). Vediamo di seguito le novità introdotte per quanto riguarda i voucher per prestazioni occasionali.

