I termosifoni non "partono": rientro con le scuole al gelo

Amara sorpresa anche a Latina per gli alunni della scuola elementare di Borgo Bainsizza: stamattina al loro ritorno in classe le aule erano gelate e i termosifoni spenti. Ai genitori non è rimasto che riportare i figli a casa. Aule fredde e sporche anche nel plesso della scuola primaria di via Selciatella. Problemi simili anche negli Istituti di Leda di via Carano e nella nuova scuola di via Amburgo ad Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rientro al gelo: i termosifoni non "partono" e in alcune scuole superiori i ragazzi sono costretti a fare lezioni al freddo. In alcuni casi gli studenti, in segno di protesta, hanno scioperato e sono entrati in classe. Le situazioni più urgenti, tra quelle segnalate in queste ore, riguardano la Puglia. L'istituto Moccia e il Vanoni di Nardò, e il liceo Siciliani di Lecce sono rimasti chiusi. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia, Stefano Minerva, aveva giocato d'anticipo - le scuole superiori sono gestite dall'ente - assicurando che avrebbe acceso il riscaldamento da subito per garantire a tutti un rientro al caldo.