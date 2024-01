Roma, strattonata in strada dal compagno: i passanti intervengono e la strappano dalla furia del suo aggressore

Non era la prima volta che accadeva: in passato, quell’uomo con cui convive da otto mesi, aveva tentato di aggredirla. Uno sguardo di troppo da parte di un collega della donna degenerato in una lite profonda: urla e lacrime nella speranza che qualcuno potesse sentirla. Ed è accaduto: una ragazza - che si trovava a passare nei pressi dell’uscita della metropolitana (fermata Colli Albani) - si è avvicinata alla giovane e l’ha aiutata: insieme ad altri passanti hanno cercato di strapparla dalle mani del suo compagno ( ubriaco) che ha tentato di trattenerla con la violenza.

Cosa è successo

I fatti sono accaduti la notte di sabato 28 ( gennaio) nel quartiere Tuscolano: «Stavo uscendo dalla fermata Colli Albani - dice a “Il Messaggero” una testimone (preferisce mantenere l’anonimato) - quando ho notato una coppia di fidanzati litigare animatamente: la ragazza piangeva mentre il compagno la tratteneva con forza, tirandola più volte dalle braccia e sbattendola contro un muretto. Lei - prosegue ancora la teste - per difendersi è arrivata a mollare uno schiaffo al compagno violento.

Ma non è tutto.

«Insieme ad altre sei persone abbiamo trattenuto la donna e cercato di metterla a suo agio. Nel frattempo abbiamo chiamato le forze dell’ordine. La furia incontrollabile dell’uomo non si è placata: «E’ arrivato anche a minacciarci», raccontano. Gli agenti intervenuti sul luogo dell’aggressione hanno ascoltato la ricostruzione dei diversi presenti in strada e della coppia ( in evidente stato di alterazione) che ha rifiutato addirittura il soccorso dei sanitari del 118. Il racconto ( anonimo) di quanto accaduto si è spostato all’interno di un gruppo social dove non sono mancati commenti di stima e riconoscenza nei confronti di coloro che si sono fermati e hanno prestato supporto alla giovane aggredita. «L’indifferenza questa volta non ha vinto», scrive qualcuno. «Molta gente si gira dall’altra parte - risponde un uomo - onore a chi si è fermato e ha soccorso la ragazza». E come raccomandano quotidianamente le forze dell’ordine, « è fondamentale segnalare ( e denunciare) nell’immediato i comportamenti aggressivi o minacce verbali perpetrati contro la nostra persona o nei confronti di altri».