Non si arresta la lunga scia di rapine alle farmacie della Capitale. Ancora due colpi messi a segno dai malviventi armati che irrompono in pieno giorno seminando panico e paura tra i clienti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato messo a segno lunedì pomeriggio all'attività di via Prenestina, all'altezza del civico 204. Armato di pistola, con il volto scoperto, il rapinatore ha puntato l'arma contro il titolare: «Dammi i soldi o ti sparo». Al medico non è rimasto altro che consegnare l'incasso della giornata, circa mille euro. Quindi la fuga del malvivente, scappato a bordo di un motorino verso la via Prenestina. Sul posto sono intervenuti per primi gli agenti del reparto Volanti. I poliziotti hanno proceduto con il sequestro delle immagini di video sorveglianza in cui si vede chiaramente il ladro fare irruzione tra i clienti e minacciare il titolare. Gli investigatori hanno inoltre ascoltato i testimoni che hanno fornito una dettagliata descrizione del fuggitivo: un italiano, dal forte accento romano, tra i 40 e i 45 anni e con la carnagione olivastra. Le indagini dei poliziotti si stanno allargando lungo tutto il quadrante est della città. Nello specifico tra il Prenestino e il Casilino: il sospetto degli agenti è che lo stesso bandito abbia messo a segno altre rapine nella stessa zona e con le stesse modalità. Ecco perché stanno confrontando le immagini delle telecamere di video sorveglianza della farmacia di via Prenestina con quelle delle ultime attività svaligiate. «I fotogrammi - precisano gli investigatori- sono molto chiari. Al momento ci stiamo concentrando con il confronto dei blitz nella zona est della città». Mentre prosegue la lunga scia di rapine.

LE MINACCE

Era invece armato di coltello il rapinatore che ha minacciato i titolari, padre e i due figli, della farmacia di via Tor de Schiavi. Un assalto in piena regola che si è concluso con i tre farmacisti chiusi all'interno del negozio in attesa dei soccorsi. «Non chiamate nessuno perché vi conosco, torno e vi uccido» così il ma vivente ha costretto i tre camici bianchi a consegnare l'incasso della giornata giovedì scorso. L'allarme è scattato intorno alle 19, quando i clienti hanno visto il rapinatore armato di coltello fare irruzione è scattato il fuggi fuggi. I tre titolari sono rimasti soli, indifesi. Con il bottino di 2mila euro il malvivente è fuggito via, anche lui a bordo di uno scooter. Quando l'hanno visto allontanarsi, le vittime hanno poi allertato la polizia. Sul posto gli agenti delle Volani che hanno proceduto con i rilievi e quindi, con il sequestro delle immagini di video sorveglianza. La caccia al rapinatore è ancora aperta ma al momento del fuggiasco non ci sono tracce. Un'impennata di colpi quella che si sta registrando negli ultimi giorni nella Capitale: tra il 26 e il 28 dicembre altre due farmacie e un supermercato sono sati svaligiati con lo stesso modus operandi lungo la via Casilina, tra Tor Bella Monaca e Torre Nuova. Mentre a Roma nord un altro blitz della "banda della mazza" ha messo a segno un colpo da 10mila alla farmacia Rallo di via Flaminia.