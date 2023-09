Andreaa scomparsa da Roma a 15 anni, perse le tracce da luglio scorso. La famiglia: «Non è scappata»

«Conosciamo nostra figlia, non si sarebbe mai allontanata volontariamente senza avvisare». È il 17 luglio 2023 quando Andreea, una giovane ragazza di Roma Sud, sparisce nel nulla. Nessuna traccia, nessun indizio: niente di niente. Ad oggi, della quindicenne di Capannelle dai lunghi capelli castani e occhi marroni non si hanno più notizie. «Esco in giardino a fare un TikTok», questa sarebbe stata l’ultima frase, rivolta al fratello, da lei pronunciata. I minuti scorrono, il tempo passa ma Andreea non accenna a rientrare in casa. Al papà Nicola, tornato dal supermercato, si gela il sangue: il cancello è spalancato ma soprattutto lo smartphone della ragazza è riverso al suolo. Questo particolare non lascia alcun dubbio: la giovane è scomparsa. E non solo… anche i suoi documenti, il suo passaporto e il suo codice fiscale sembrano essersi volatilizzati nel nulla.

Benedetta Cristofani, finita la fuga della 13enne: si è presentata dai carabinieri. La mamma: «L'ho convinta io»

La prima ipotesi presa in considerazione dei genitori è che la quindicenne sia scappata di casa con il fine ultimo di sposarsi: una fuga d’amore, dunque.