Il quartiere di Roma est compie 100 anni: a Tor Sapienza partono i festeggiamenti con il logo del centenario

Una torta con 100 candeline pronta a essere soffiata da tutti gli abitanti del quartiere. A Tor Sapienza si festeggia un compleanno speciale: il primo centenario del popoloso sobborgo di Roma est che nel lontano 1922 vedeva la posa della prima pietra, quando quello che all’epoca era un lembo incontaminato di campagna romana iniziava ad essere urbanizzato.

Il via alle celebrazioni cittadine è stato dato nei giorni scorsi con la presentazione del logo ufficiale del centenario nato da un concorso pubblico indetto dall’associazione TS IdeE OdV in collaborazione con il V Municipio, e vinto dalla studentessa Eleonora Esposito della scuola media ‘Salvo D’Acquisto’ dell’istituto comprensivo ‘Piazza De Cupis’ di Tor Sapienza. “È stato un passaggio importante per dare ufficialmente il via ai festeggiamenti nel 2023, un anno in cui si celebrerà il passato ma con una visione sul futuro del quartiere – ha affermato Giovanni Fornaciari, presidente di TS IdeE OdV a margine del concorso -. Dopo una scrematura interna sono stati quindici i progetti grafici presentati dalle alunne e dagli alunni degli istituti scolastici ‘Salvo D’Acquisto’ e ‘Nostra Signora della neve’, tutti ben studiati e realizzati dopo un percorso storico-didattico svolto con la supervisione dei loro docenti”.

Oltre alla vincitrice Eleonora Esposito che ha disegnato un logo in cui è riprodotta in maniera stilizzata l’omonima torre che dà il nome al quartiere, sono state premiate le studentesse Elisa Clemente proveniente sempre dalla scuola media D’Acquisto e classificatasi al secondo posto, seguita da Camilla Santoro dell’istituto ‘Nostra Signora della neve’. Tra le iniziative culturali che accompagneranno nei prossimi mesi i festeggiamenti c’è anche il progetto ‘Racconta la tua storia’ promosso da Radio Giano Public History Aps: per ricostruire la genesi e le trasformazioni del quartiere con testimonianze dirette di chi ci vive o ci ha vissuto, i cittadini saranno invitati ad aprire i cassetti delle scrivanie di casa, a spulciare nei bauli dei ricordi e a spolverare gli album di famiglia alla ricerca di fotografie, cartoline, filmati, disegni, oggetti che rappresentano tracce del proprio passato ma, contestualmente, anche di quello di Tor Sapienza.