The Jazz Russell a San Lorenzo, il nuovo spazio per gli artisti ideato da Gabriele Morcavallo

Nel cuore di San Lorenzo a Roma, in via Porta di Labicana, Gabriele Morcavallo aprirà le porte ad un luogo unico, sabato 30 settembre alle 21:30 con l’esibizione dei The Jazz Russell. Il mondo della musica jazz è pronto a celebrare l'arrivo in città di un nuovo punto di riferimento dedicato all'arte e alla cultura. Nato da un’idea del noto musicista e produttore Gabriele Morcavallo, si propone di diventare un luogo di ritrovo per gli amanti della musica e dell’arte e un faro per l'innovazione culturale.

Forte della sua pluriennale esperienza nel settore musicale, che lo ha visto collaborare negli anni con artisti del calibro di Mannarino, Geoff Westley e Giulio Scarpato, Gabriele Morcavallo amplia il progetto della scuola musicale Charleston – fondata nel 2011 – costruendo uno spazio a misura d’artista. Questo nuovo spazio è pensato come studio di registrazione e polo didattico.

Sarà un vero proprio spazio polifunzionale adatto a ogni esigenza. Sabato 30 Settembre, vedremo sul palco i The Jazz Russell a partire dalle ore 21:30. Il trio, formato da Filippo Delogu, Andrea Nuzzo e Alfredo Romeo, si esibirà in una performance per chitarra, organo Hammond e batteria.