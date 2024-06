Sabato 8 Giugno 2024, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 08:33

Lo stupratore seriale di Roma è ai domiciliari e senza nemmeno il braccialetto elettronico per essere certi che non si allontani mai dalla sua abitazione. Contro la decisione del Gip Maddalena Cipriani, la Procura di Roma farà appello al Riesame. Già oggi potrebbe esserci l’interrogatorio di garanzia per Simone Borgese, il 39enne arrestato mercoledì dagli agenti del distretto di polizia di San Giovanni, per avere abusato di una studentessa universitaria di 26 anni. L’aveva convinta con l’inganno a salire sulla sua auto in via della Magliana Vecchia per poi portarla in una stradina isolata e approfittarne. Lo ha fatto l’8 maggio scorso, nello stesso giorno in cui nove anni fa, nel 2015, aggredì e violentò una tassista di 43 anni. Una circostanza inquietante.

Borgese ai domiciliari, violentata un'altra donna 9 anni dopo. La scusa per adescarla: «Mi sono perso, aiutami»

LA PROCEDURA

Il pm al termine dell’interrogatorio farà un appunto al giudice per le indagini preliminari facendo presente che si appellerà al Riesame. Dopodiché la Procura avrà dieci giorni di tempo per chiedere l’aggravamento della misura. Questo soprattutto per via della pericolosità sociale dell’uomo che nel suo curriculum giudiziario annovera già altri tre episodi analoghi. Dopo il primo arresto, una ragazzina di soli 17 anni lo riconobbe come lo sconosciuto che, nel 2014, la seguì nell’androne di un palazzo e la stuprò nell’ascensore. Anche un’altra donna, dopo avere visto le foto sui giornali, all’epoca, puntò il dito contro di lui che l’aveva costretta a osservarlo mentre compiva atti di autoerotismo.

LA PREVENZIONE

Sulla pericolosità «attuale» del 39enne non ci sarebbero dovuti essere dubbi nemmeno quando venne scarcerato nel 2021. Momento in cui l’autorità giudiziaria avrebbe potuto attivare delle misure di prevenzione che forse avrebbero risparmiato la 26enne (e chissà quante altre donne, il sospetto degli inquirenti è che vi siano altre vittime) dal vivere l’incubo della violenza. «Misure che vanno - spiega l’avvocato Marta Cigna dello studio di Maria Teresa Manente, legali dell’associazione Differenza Donna che sostenne la 17enne in giudizio - dalla libertà vigilata al divieto di dimora in determinati luoghi. Ora non sappiamo se ciò sia stato fatto nel caso specifico, ma più in generale vanno valorizzate quelle misure di tutela previste dall’ordinamento, a maggior ragione quando si tratta di soggetti già condannati per questo tipo di reati e sono anche solo indiziati per altri. La pericolosità attuale è desumibile dalla serialità stessa. Questi provvedimenti dovrebbero essere attivati secondo automatismi e non a discrezione di un giudice».

Tornando a oggi, il gip Cipriani nell’ordinanza di custodia cautelare ha ben presente il profilo di Borgese riconoscendone la «mancanza di controllo» e di «freni inibitori» ma avendo lui indicato un luogo ritenuto «idoneo» in alternativa al carcere, sono stati disposti i domiciliari.

Sul caso è intervenuta anche Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato che ha dato vita, insieme con Michelle Hunziker, a “Doppia Difesa”, fondazione che aiuta le vittime di discriminazioni, abusi e violenze. «Non conosco il processo: da quel che leggo sui giornali esistevano dei precedenti e la Procura aveva chiesto la misura del carcere. Poi però non è stata accolta questa richiesta. Non posso dire cosa abbia determinato questa scelta e non me la sento di giudicare un giudice su un caso che non conosco, mi limito a sottolineare l’importanza dei precedenti per una corretta valutazione - ha detto - Di certo le leggi ci sono, quindi non è certo un problema di lacuna normativa. Da un punto di vista normativo la nostra è una legislazione assolutamente completa, si può migliorare ma gli strumenti ci sono. Va da sé poi che ogni legge deve essere applicata».

ALTRI STUPRI

Intanto, la lista delle vittime dello stupratore seriale romano potrebbe allungarsi. Già altri due casi di presunta violenza nei confronti di giovani donne sarebbero nella lente degli inquirenti. Al vaglio di chi indaga ci sono poi le denunce e le segnalazioni per stupro e molestie concentrate soprattutto nel triangolo compreso tra i quartieri di Ponte Galeria, Magliana, Portuense, San Paolo e Marconi. Con particolare attenzione per i cosiddetti “codici rossi”, ovvero le procedure di indagini avviate con carattere d’urgenza per episodi di violenza di genere. Procura e polizia sono intenzionate a non tralasciare alcun dettaglio. Stanno cercando qualsiasi elemento che possa ricondurre allo stupratore seriale racchiuso nei verbali di denuncia e nelle informative successive: il modello di auto (la Multipla grigia che utilizzava per muoversi e andare a sbrigare lavori saltuari come muratore e falegname), le modalità d’azione («un manipolatore con grandi doti di persuasione», come raccontato dall’ultima vittima) fino a tracce di Dna su cui eseguire una comparazione. Resta l’appello lanciato dalla stessa studentessa universitaria che ha trovato il coraggio di denunciare: «Se qualcun’altra è caduta nella trappola, non si vergogni e chiami la polizia».