Quando ti si chiude alle spalle il pesante portone azzurro superblindato, senti un tonfo al cuore. Il cellulare e la borsa con dentro il tuo piccolo mondo messi in un armadietto sotto chiave solo per qualche ora, ti sembrano una privazione infinita. Eppure è servito entrare nel carcere romano di Rebibbia per gustare il vero sapore della libertà. Quello servito nei cibi preparati dalle detenute che stanno seguendo i corsi dell’Alberghiero Vespucci. Una squadra di “ragazze” dai 33 ai 60 anni, «una per tutte, tutte per una», dicono sorridendo tra loro. Indossano i grembiuli rosso bordeaux con la scritta “fior fiore”, «perché sono il fior fiore della nostra scuola», scherza il prof Alessandro Reale. Il menù è da grandi chef, con aperitivo di benvenuto, antipasti e finger food a base di verdure e carne, non mancano i mini dessert nel finale. Portate sobrie ma sfiziose, con dentro un ingrediente che nessun altro possiede: la voglia di rinascere dai propri errori.

Come una araba fenice Ale, 34 anni non ancora compiuti, lotta per riavere i suoi figli piccoli. «Rischio di non poterli più vedere a causa dei miei guai. Loro sono la mia spinta, il motivo per cui ogni giorno mi metto a studiare. Non ho mai lavorato in vita mia, da quando ero adolescente ho vissuto praticamente da sola. Solo adesso so che cosa significa impegnarmi e lavorare e quando tra qualche anno uscirò da qui, ora, so qual è la mia strada». Ale è un vulcano, l’adrenalina a mille perché la giornata è già di per sé un esame, in attesa di affrontare quello di Stato per la maturità. Quando la preside del Vespucci Maria Teresa Corea parla al gruppo incoraggiandole a confidare in un futuro diverso, a non smettere mai di sognare e di imparare, con la consapevolezza che alcuni sacrifici possono portare a grandi risultati, i suoi occhioni scuri si gonfiano di lacrime. E non è la sola a emozionarsi e a commuoversi. Chi è più timida si tira indietro, chi è più spavalda fa attenzione comunque a usare una grande gentilezza. Con l’aiuto degli studenti dell’Alberghiero in livrea servono i loro pasti e controllano che tutto sia a posto. Ne spiegano il contenuto e la preparazione, ma in questo buffet all’aperto, offerto nel giardino della direzione con il sostegno di Garante dei detenuti e Unicoop Tirreno, oggi non sono le cuoche ma le regine. Ha 51 anni, è una nomade di origine croata e preferisce non dire il suo nome. «Ho vissuto in Alta Italia, poi ho sposato un romano e sono venuta nella Capitale - racconta - il mio sogno? Aprire un fast food di “pita” il piatto tipico dei Balcani con yogurt e spinaci». A Rebibbia si è diplomata la prima rom in carcere. Lei vuole fare altrettanto: «I miei nonni erano molto severi, mi insegnarono a non rubare, a essere onesta. Avevo iniziato a studiare al liceo artistico e il canto, di cui sono appassionata. Poi sono arrivate le cattive amicizie e gli errori. Purtroppo esiste un problema di reati nella comunità rom. Nemmeno un solo giorno andrebbe tolto alla vita per la galera».

All’inizio dell’anno le studentesse erano quindici, poi spiega la prof di italiano «alcune hanno avuto il permesso di lavorare fuori, altre hanno rinunciato, facciamo fatica, in generale, a portare avanti la scolarizzazione, ma quelle che restano danno enormi soddisfazioni».

Tra loro c’è l’ex commessa del banco pescheria di un supermercato. «È un fenomeno a sfilettare il pesce», dicono le altre. Lei sorride: «In pratica faccio le pulizie...». Spiega che «adoro cucinare, sperimentare e imparare». E che «ogni giorno è una scoperta». Le “ragazze” hanno lavorato dalle 8 del mattino. Il pomeriggio sono sfinite ma contente. Non finiscono di ringraziare chi ha dato loro l’opportunità di mettersi alla prova. Prima che il portone azzurro si spalanchi di nuovo per riprendere telefono e borsa, salutandole, scorrono i loro sogni: il ristorante all’estero «perché a Roma mi conoscono tutti e finisce che mi ritrovo nei casini», «cantare coi miei figli che ho sempre tenuto lontano dai guai»... Reati contro il patrimonio, associazione di stampo mafioso, le “rette” e la droga dei narcos: ora si volta pagina.