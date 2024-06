Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:32

Dopo un mese di occupazione, tutti insieme nel “pratone” dell'ateneo, lunedì sera gli studenti dell’università Sapienza hanno smontato le tende dove hanno dormito per quattro settimane in segno di protesta contro la rettrice Antonella Polimeni e le scelte dell'università. L’ennesimo atto dimostrativo per chiedere lo stop alla partecipazione dell’ateneo al bando Maeci Italia-Israele.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Ad annunciarlo sono gli stessi occupanti tramite i loro canali social. «Usciamo dalla Sapienza dopo un mese di acampada, un corteo e due giorni di assemblea studentesca nazionale. Con gli studenti da tutta Italia, partendo da un riconoscimento reciproco, abbiamo gettato le basi per mettere in comune le nostre progettualità e organizzarci insieme per potenziarle».

Il presidio quindi è stato smantellato, ma la protesta prosegue, come spiega Giacomo, uno dei membri del coordinamento dei collettivi. «Questo gesto simbolico - dice lo studente - non ha certo fatto cambiare idea all'università, ma ha portato i suoi frutti perché abbiamo raccolto nuovi e ulteriori consensi a livello di mobilitazione».

NUOVE FORME DI MOBILITAZIONE

Nuovi manifestanti, pronti – dicono – a nuove battaglie. I ragazzi infatti assicurano di non aver abbandonato la causa, ma di averne rimodulato le modalità. «Attraverso altre forme e nuovi canali mobilitativi - scrivono ancora sui social - continueremo a fare pressione sulla rettrice e le aziende private come Leonardo Spa. All'agitazione vera e propria - proseguono - crediamo importante affiancare un lavoro capillare di coinvolgimento nelle facoltà e nei dipartimenti. Sappiamo che il cambiamento vero si costruisce dal basso, assieme a docenti e a lavoratori, con cui dare vita a spazi di discussione sul boicottaggio accademico e creare crepe nel sistema».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli studenti, sempre tramite i canali social, ricordano quindi le date dei prossimi appuntamenti che li vedrà impegnati «il 13 giugno in un'assemblea pubblica, di bilancio e rilancio sulla mobilitazione universitaria». L’altro appuntamento, invece, è il 24 giugno, quando organizzeranno una nuova protesta in occasione della riunione del senato accademico.

Smantellato l’accampamento, ora sul prato restano solo i segni delle tende che hanno rovinato l'erba ed è stato installato il cantiere avviato per i lavori di manutenzione delle strutture dell'ateneo. «Una strategia della rettrice per limitare i nostri spazi», sostiene Giacomo.

Durante l'occupazione, infatti, non sono mancati momenti di tensione e atti vandalici, da parte di autori ancora non identificati, all'interno della città universitaria. Più volte sono apparse sui muri decine e decine di scritte che sollecitavano le dimissioni della rettrice e contenevano anche messaggi rivolti alle forze dell'ordine con le quali gli studenti hanno avuto più volte dissidi durante le proteste di questi mesi.

