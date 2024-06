Roma, oltre 300 segnalazioni a San Lorenzo: le strade colme di rifiuti e gli alberi caduti

La situazione nel quartiere San Lorenzo di Roma sembra essere sempre più preoccupante per i suoi abitanti. Su Via dei Sardi e Via dei Marsi, il degrado è ormai all'ordine del giorno: si contano ben 300 segnalazioni dai cittadini che denunciano situazioni di degrado e di abbandono nelle loro strade.

Questa volta, su Via dei Sardi, si è creato un nuovo accampamento di clochard, che aggiunge ulteriore disagio e insicurezza agli abitanti della zona. Ma non è solo questo il problema: su Via dei Marsi, i rifiuti si accumulano in maniera preoccupante, con vestiti, organico sparso, birre vuote e buste di plastica che creano un'immagine di grande degrado.

La situazione non sembra migliorare nemmeno su Viale Regina Margherita, dove gli alberi sembrano occupare interamente i marciapiedi. A seguito del maltempo, si contano circa 5 alberi straripati, creando situazioni di pericolo per i pedoni e ulteriore disordine nel quartiere.

Gli abitanti di San Lorenzo sono ormai stanchi di dover continuamente segnalare le situazioni di degrado presenti nel loro quartiere, chiedendo interventi urgenti da parte delle autorità competenti per ripristinare la vivibilità e la sicurezza delle loro strade.

Speriamo che finalmente vengano prese misure concrete per risolvere questi problemi che da troppo tempo affliggono la zona.

Commenta un residente della zona: "Siamo stanchi di vivere in un quartiere sempre più degradato e insicuro. Chiediamo interventi immediati per ripulire le strade e garantire la nostra sicurezza! Ogni giorno scattiamo le foto e le condividiamo sul canale social resistsanlorenzo".

Continua un'altro signore: "Non possiamo più tollerare questa situazione di abbandono e degrado. È ora che le autorità intervengano e restituiscano dignità al nostro quartiere!".