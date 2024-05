Domenica 26 Maggio 2024, 07:21

«Sbrigate va a pija il ferro che je sparo», l'hanno sentito in tanti gridarlo nella piazza di spaccio di fronte alle case popolari di via Luthari, nel cuore del Villaggio Prenestino, dopo che gli albanesi di Tor Bella Monaca, giovedì pomeriggio, si erano presentati a bordo di una Golf scura per regolare conti in sospeso da tempo a modo loro. E testimoni hanno sentito anche uno dei protagonisti della sparatoria ripetere: «L'ho presa la pistola, non credevo che je sparava per davvero». Per davvero è morta Caterina Ciurleo, l'81enne trafitta a un polmone da uno dei proiettili vaganti mentre era seduta nella Smart guidata da un'amica dopo avere fatto alcune compere al centro commerciale "Unico" di via Don Primo Mazzolari. La city car delle due donne si è trovata in mezzo all'inseguimento tra bande, la Fiat 500 rossa con a bordo almeno due ragazzi della piazza di spaccio locale sbucata improvvisamente dietro alla Volkswagen degli albanesi, forse in tre. Almeno cinque spari esplosi all'impazzata alle sei del pomeriggio, tra la gente, come fosse il Far West: Caterina morirà la mattina dopo in ospedale, vittima di una faida tra i "soliti" clan su cui ora indaga l'Antimafia.

Spari a Roma in strada, l'amica di Caterina Ciurleo (uccisa) rimasta sotto choc. «È sopravvissuta, ma non parla»

IL RAMPOLLO DEL CLAN

Secondo gli investigatori a bordo della Fiat 500 rossa con le scritte bianche (immancabile nel parcheggio dei palazzi popolari ma naturalmente sparita dopo il fattaccio) ci sarebbe stato uno dei rampolli della famiglia Spinelli, sinti romani che al Villaggio Prenestino sono i ras all'ombra, però, di chi rifornisce la piazza dello stupefacente. E da queste parti indagini della Dda hanno dimostrato che la droga di solito arriva proprio da Torbella di cui il quartiere oltre la Collatina sarebbe una sorta di "succursale" e in cui i clan di Camorra avrebbero inviato nel tempo "luogotenenti", se non transfughi non più in linea con le "regole" del gruppo costretti a una sorta di "esilio.

Un ventottenne della famiglia sinti, D. S., è stato trattenuto in Questura per molte ore, ma rilasciato nella notte tra venerdì e sabato. A suo carico stava per scattare un fermo come indiziato dell'omicidio di cui si riteneva fosse l'esecutore materiale. Ma poi, come spiegato dalla polizia in una nota, «sono emerse evidenze investigative che hanno indotto a soprassedere all'adozione di provvedimenti restrittivi immediati».

IDENTIFICATI

VENUTI DA TOR BELLA MONACA

D. S. resta, comunque, indagato a piede libero per il concorso in omicidio. Anche di lui, ieri, al Villaggio Prenestino non c'era traccia. Così come è stato inghiottito nel nulla il secondo passeggero della 500 rossa, che gli investigatori della Squadra mobile avrebbero già identificato. Al Villaggio Falcone nessuno ha visto niente, ma tutti sanno tutto. Appena pochi giorni fa era stato risistemato il vetro di un negozio di alimentari scheggiato dai colpi di pistola sparati a settembre contro Mario P., un trentenne ferito a un polpaccio. Un avvertimento, secondo chi indaga.Anche la rissa di giovedì sarebbe legata proprio a quel precedente. Solo che stavolta gli albanesi non sono arrivati di notte come in altre occasioni ma si sono presentati in pieno giorno. A quanto pare pure loro armati, fino a puntare la pistola contro la persona "sbagliata". Di lì la rabbia e la foga per una vendetta immediata, cieca e violenta. Di cui, però, è rimasta vittima una anziana innocente. Era già successo al 14enne Alexandru Ivan, ucciso per sbaglio a gennaio in un parcheggio di Pantano mentre era in auto con il patrigno, il vero bersaglio dopo una lite.La polizia è impegnata in queste ore una serie di perquisizioni e rilievi. Anche la caccia agli albanesi cresciuti tra le batterie agli ordini dei narcos romani egemoni a TorBella (dai Fabietti sodali di Diabolik fino ai fratelli Capogna ora pentiti) continua. Si cerca tra chi, spediti boss del calibro di Peppe Molisso, uomo forte vicino ai Senese, in carcere, sta tentando il salto di qualità.