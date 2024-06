Sabato 1 Giugno 2024, 06:05

Diplomarsi in carcere, la cultura come riscatto. Parte da dietro i fornelli della cucina-laboratorio del carcere femminile di Rebibbia la sfida per la rinascita delle detenute. Vite difficili, provate dalla strada e dalle sofferenze che al tempo vuoto da trascorrere tra stanze e spazi comuni, inchiodate a pensieri fissi e alle vicissitudini dei guai giudiziari, preferiscono investire nel loro futuro seguendo le lezioni tenute dai docenti dell’Alberghiero Amerigo Vespucci. Corsi la cui frequenza è dal lunedì al venerdì, per almeno quattro ore al giorno, come in una scuola qualsiasi, con la possibilità, appunto, di agguantare un prezioso diploma.

L’ISTRUZIONE

Nelle carceri la stima è dell’80 per cento di detenuti che hanno un livello di istruzione che non va oltre la terza media, molti hanno solo la licenza elementare e, soprattutto, tra gli stranieri c’è persino chi ha problemi di alfabetizzazione. «E Rebibbia non fa eccezione», spiega uno degli educatori.

Ieri l’istituto penitenziario del Tiburtino ha aperto le sue porte per fare accedere un gruppo di insegnanti e studenti esterni, nell’area del giardino della direzione, dove è stato allestito il pranzo a buffet preparato dalle studentesse detenute. Ed è stato per loro un evento che ha dato senso a tanti sforzi. I corsi prevedono momenti di teoria e di pratica con tanto di esame finale. Non una passeggiata, insomma. Hanno il sostegno del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per il Lazio e del IV Municipio. A provvedere alla fornitura di frutta e verdura, pasta, farina, carne, pesce, uova, e di tutto il necessario per imparare la preparazione di sughi, dolci, confetture e ricette tipiche ci pensa Unicoop Tirreno che della attuazione dell’articolo 27, comma 4, della Costituzione italiana, che prevede il principio della finalità rieducativa della pena, ha fatto una delle sue mission.

Marina Finiti, di recente nominata presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, non ha voluto mancare l’appuntamento. Prende la parola e spiega quello che potrebbe essere un concetto paradossale a chi vorrebbe per tanti le porte del carcere chiuse per sempre. «Non sono la chiusura e l’isolamento del carcere col mondo esterno, ma un’apertura verso l’esterno - afferma il magistrato - a dare speranza per una risocializzazione dei detenuti». D’altro canto «bisogna abbandonare la subcultura del carcere e l’ozio» che hanno conseguenze «terribili». E questo vale soprattutto nell’ottica della prevenzione della recidiva.

LA RECIDIVA

Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) diffusi dal ministero della Giustizia, alla fine di aprile il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari del Lazio è pari a 6.764, con un incremento di 227 unità rispetto ai 6.537 di inizio anno. In termini percentuali il tasso di crescita nei primi quattro mesi dell’anno è stato del 3,5% e quasi doppio rispetto alla media nazionale. Il tasso di affollamento complessivo nella regione, ha raggiunto quote del 130 e del 143 per cento, con picchi fino al 180 per cento nel caso di Regina Coeli. Vale a dire che la popolazione carceraria sta crescendo e che, comunque, si pone il problema del dopo-detenzione. Per evitare il fenomeno di un continuo “entra-esci” dal carcere favorire l’apprendimento di un mestiere e il reinserimento nel mondo del lavoro, come ribadito dal Garante Stefano Anastasia, appaiono «irrinunciabili» e «il contributo della scuola indispensabile».