Roma, l'allarme alla scuola Piersanti Mattarella. I genitori: «Cantina pericolante e famiglia abusiva, abbiamo paura per i nostri figli»

I dati arrivano dal XIX rapporto di Cittadinanzattiva di questo mese sulla sicurezza nelle scuole e lasciano un po' a desiderare. Il 54% degli istituti scolastici è ancora privo del certificato di agibilità se poi aggiungiamo quelli che patiscono distacchi di intonaco, muri di recinzione pericolanti, alberi caduti in prossimità delle scuole, reti di recinzioni che ormai non servono a nulla e aggiungiamo quelli occupati totalmente o in parte abbiamo uno spaccato anche di quello che non funziona nei municipi romani. E’ questo il caso della scuola Media Piersanti Mattarella di via Ettore Fieramosca a Casal Bertone nel IV Municipio.

L'allarme dei genitori

I genitori degli studenti dell’istituto lanciano un grido di allarme e pongono i riflettori sulla sicurezza dell’edificio che frequentano i loro figli. «Da un po’ di tempo siamo molto preoccupati per i ragazzi - dicono un gruppo di genitori in attesa di prendere i figli all’uscita di scuola - l’edificio è fatiscente e avrebbe bisogno di una ristrutturazione ma la cosa più pericolosa è che all’esterno c’è una scala, che porta ad una cantina, coperta solo da una rete volante che dovrebbe evitare di far scendere o cadere i bambini ma sembra una soluzione fai da te che fa un po' ridere per non piangere. Poi non ne parliamo dell’altra parte del giardino della palestra della scuola dove passano anche i bambini, lì c’è una famiglia che ha occupato una zona della scuola da circa un anno che ha 4 cani molossoidi e quando i bambini si avvicinano abbaiano e sono molto aggressivi, dobbiamo aspettare la tragedia o che qualcuno di loro provi a sbranarli?».

Condizioni di degrado, una struttura ancora fatiscente nonostante i lavori e a mezzo servizio visto che l’edificio di proprietà statale è anche occupato abusivamente: «Nella stessa struttura della scuola ci sono due zone occupate - dice Matteo Mariani consigliere di Fdi del IV municipio - una storica, che va avanti da almeno 15 anni da quando c’era il presidente Caradonna, e l’altra da un’annetto, appena ho ricevuto i messaggi allarmati e le foto dei cani dai genitori degli studenti della scuola, ho attenzionato il caso al presidente del Municipio, la Commissione Scuola e la commissione servizio sociali per una sistemazione dei bambini presenti della famiglia occupante».

I ragazzi per entrare a scuola passano dal civico 91 di via Pollio, al 93 entrano quelli che frequentano alcune attività pomeridiane della Polisportiva ma gli studenti della scuola ci transitano tutti i giorni nelle ore di educazione fisica, e passano vicino quei cani. Oltretutto di sera chi esce si trova al buio più completo perché le luci non ci sonora. I genitori e gli stessi ragazzi hanno paura e non ce la fanno più. «Il 18 marzo di quest’anno la scuola è stata visitata anche dal sindaco Gualtieri - conclude il consigliere Mariani - ma da allora non è cambiato nulla».