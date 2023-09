Roma, 18enne senza patente investe e uccide un pedone: la madre lo copre, viene scoperta ma si salva

Il figlio, 18enne e senza patente, si era messo alla guida di un'auto di grossa cilindrata, aveva poi perso il controllo investendo e uccidendo un pedone a Tor Bella Monaca. La madre 46enne, appresa la notizia, si era addossata tutte le colpe dicendo che c'era lei alla guida dell'auto, che lei stessa aveva preso a noleggio.

La madre non andrà a processo

La donna, però, è stata scoperta - come riporta oggi Repubblica - ma non andrà a processo perché il reato di favoreggiamento non scatta se si è parenti di primo grado dell'autore del reato.

La ricostruzione

Il caso risale a sette mesi fa, quando un Bmw di grossa cilindrata centrò il 29enne Emmanuele Cleber Catananzi mentre stava passeggiando su un marciapiede di via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. La vittima il pomeriggio del 9 febbraio stava camminando nella zona pedonale di via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, quando la Bmw X4 nera è uscita fuori strada travolgendolo. Dalla macchina sono poi usciti, illesi, madre e figlio. La donna subito ascoltata dagli agenti del gruppo Torri, incaricati dei rilievi, si era assunta la responsabilità dell'incidente.

La versione della donna

La donna ai vigili urbani avrebbe inoltre spiegato di aver eseguito una brusca manovra «per evitare una macchina che si stava immettendo sulla strada». Le indagini hanno poi accertato che in realtà, al momento dell'impatto, l'unica auto sulla carreggiata era la BmwX4. Durante gli accertamenti sono poi emerse ulteriori discrepanze nel racconto della donna. Alcuni testimoni avrebbero infatti riferito di aver visto alla guida del bolide il 18enne che ha invece riferito di aver occupato il posto del passeggero.