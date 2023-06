Roma, spara e uccide una poliziotta a Casal Monastero: poi si toglie la vita. La donna trovata senza vita nell'androne di casa

Casal Monastero, morta una poliziotta. La donna, P.R., sposata con un collega ispettore prestava servizio alla Camera dei Deputati, è stata trovata senza vita nell'androne della sua palazzina via Rosario Nicolò alle 11.25 nel quartiere San Basilio a Roma. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada.

L'omicidio a Casal Monastero

Testimoni avrebbero visto arrivare davanti al palazzo un'auto con a bordo un uomo che avrebbe sparato tre colpi a bruciapelo in direzione della donna. Quando la polizia è intervenuta, intorno alle 11.25, per la donna non c'era più nulla da fare. A terra, nellandrone, il suo corpo senza vita. Questa una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti. La caccia all'uomo si sarebbe conclusa: chi l'ha uccisa, forse un collega, si sarebbe suicidato.