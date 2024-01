Martedì 23 Gennaio 2024, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 10:59

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di domenica per una 21enne romana in zona Pigneto, immobilizzata e picchiata da due uomini per rubarle lo smartphone. La ragazza stava passeggiando per strada quando è stata sorpresa alle spalle da due malviventi che le hanno sfilato il telefono dalla tasca, aggredendola con un pugno in viso quando ha provato a divincolarsi, per poi fuggire. La giovane ha però reagito inseguendo i due fino ad incrociare una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale alle quali ha chiesto aiuto. Così uno dei due rapinatori è stato bloccato e identificato. Si tratta di un 55enne senza fissa dimora che è stato arrestato e portato in carcere. La ragazza, ferita in viso, ha comunque rifiutato di essere portata in ospedale.

L'AGGRESSIONE

Una passeggiata sotto casa nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 19.30, si è trasformata in un incubo per una 21enne residente in zona Pigneto. La giovane stava passeggiando da sola in via Gallarte quando due malviventi le si sono avvicinati sorprendendola alle spalle. La vittima è stata bloccata da uno dei due mentre l'altro le ha sfilato lo smartphone dalla tasca. Non solo, le è stato anche sferrato un pugno in pieno volto, poi gli uomini si sono allontanati.

L'INSEGUIMENTO

La malcapitata non si è però lasciata scoraggiare o intimorire, ha infatti iniziato a inseguire i due banditi attirando l'attenzione di due pattuglie, una dei carabinieri del nucleo operativo Piazza Dante e l'altra della polizia locale che, insieme, sono riuscite a bloccare uno dei due uomini. Si tratta di un 55enne senza fissa dimora che è stato arrestato e processato ieri mattina per direttissima nel tribunale di Roma, con l'accusa di rapina aggravata. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere. Mentre la ragazza, visibilmente provata e lievemente ferita al volto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti - anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona - per cercare il complice che è riuscito a darsi alla fuga.

Una zona di Roma che non è nuova a questo tipo di rapine che sfociano in aggressioni violente.

IL PRECEDENTE

Neanche un anno fa, nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2023, una donna era stata brutalmente aggredita sulla via Prenestina da un uomo di origini straniere che aveva provato a rubarle il cellulare della tasca. La vittima, romana di 36 anni, stava tornando a casa dopo una serata passata con gli amici quando è stata avvicinata dall'uomo ed ha provato a reagire per non farsi portare via il telefono. A quel punto si è scatenata la furia del malvivente che l'ha prima gettata a terra e poi picchiata brutalmente con diversi pugni al volto. Le urla della 36enne hanno attirato i condomini e messo in fuga il rapinatore, di cui poi la donna è riuscita a fornire un identikit una volta portata in ospedale, da dove è uscita con 10 giorni di prognosi.