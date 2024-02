Roma, piante senza segreti: corso di giardinaggio alla Casa della cultura e dello sport del V Municipio

Teoria e pratica del giardinaggio con i tecnici e gli agronomi dell’associazione Francescani nel mondo che dal 24 febbraio e fino all’8 giugno presso la Casa della cultura e dello sport del V Municipio, in via Casilina 665, insegneranno a realizzare vivai e a gestire piante, fiori sia a chi ha già qualche competenza in materia e sia a chi il pollice verde proprio non lo ha.

Il corso, gratuito e realizzato in collaborazione con il V Municipio e con la Conferenza episcopale italiana, è strutturato in dieci incontri pubblici di circa tre ore che saranno coordinati dall’agronomo del comune di Roma Andrea Cataldi, il quale insieme ad altri tecnici insegnerà ai partecipanti a conoscere e curare le piante più adatte ad attecchire e crescere nei giardini di Roma.

“Il corso prevede sette incontri di teoria e tre sessioni pratiche durante il quale saranno approfonditi temi quali i diversi tipi di terreno, di concimazione, di piante nelle varie stagionalità, lezioni pratiche di semina in vaso, a terra, realizzazione di talee e molto altro – spiega Maria Grazia Di Tullio, presidente dell’associazione Francescani nel mondo -.

Al termine speriamo di realizzare una piccola aiuola con un allestimento collettivo presso la Casa della cultura e dello sport a cura dei partecipanti”. A tenere le lezioni sarà un team di esperti dell’agricoltura con l’obiettivo di stimolare nei cittadini non solo l’amore per il verde, ma anche di metterlo a disposizione della collettività. “Il corso nasce con la collaborazione di amici e professionisti agronomi che, volendo sostenere le nostre progettualità sociali, si sono resi disponibili gratuitamente a supportare l’iniziativa – aggiunge la presidente dell’associazione Francescani nel mondo -. L’iniziativa di Villa De Sanctis fa parte di un orizzonte più ampio di impegno di prossimità del progetto denominato ‘La Natura cura, la Comunità racconta’, atto a favorire poi il volontariato nelle realtà sociosanitarie del territorio come Rsa, case di riposo, marginalità di vario tipo o la collaborazione per la manutenzione delle aree verdi”.