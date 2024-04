Venerdì 12 Aprile 2024, 12:08

La situazione della discarica abusiva in via di Tor Cervara è ormai diventata critica. Da anni i residenti denunciano la presenza di rifiuti tossici e pericolosi, ma nessuna azione è stata intrapresa dalle autorità competenti. Gli incendi sono all'ordine del giorno, provocando danni alla salute dei cittadini e all'ambiente circostante.

Negli ultimi mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata con l'espansione della discarica nel vicino parco della Cervelletta. Ciò ha suscitato la rabbia e l'indignazione di tutti coloro che vivono in zona, i quali si vedono costretti a convivere con il fetore e la vista di montagne di rifiuti a perdita d'occhio.

I residenti hanno più volte chiesto l'intervento delle autorità locali, ma finora non è stato fatto nulla per risolvere il problema. La discarica abusiva continua a crescere senza controllo, mettendo a rischio la salute pubblica e l'ambiente circostante. Commenta un residente: "È ora che le autorità competenti prendano finalmente provvedimenti seri per mettere fine a questa emergenza ambientale. I cittadini non possono più tollerare questa situazione insostenibile che sta distruggendo uno dei polmoni verdi della città. È necessario fermare l'inquinamento e ripristinare la bellezza e la salubrità di questa zona, prima che sia troppo tardi."