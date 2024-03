David Parenzo contestato alla Sapienza: «Fascista!». Il giornalista: «Non mi fanno uscire dall'aula»

David Parenzo contestato all'università La Sapienza di Roma. Il giornalista era lì per un convegno organizzato dal movimento studentesco di destra Azione universitaria. Lo riferisce il giornalista sul suo profilo Instagram: «All'università c'era questo convegno, organizzato da questi ragazzi di Azione Universitaria. Un gruppo ci impedisce di parlare, urlano "Palestina libera". Contestazione di giovani dei centri sociali che non mi vorrebbero far parlare. "Un sionista non può parlare, Parenzo fascista", dicono», afferma il giornalista in un video mostrando i colpi dati all'esterno dell'aula sulle pareti.

«Siamo bloccati dentro un'aula e non possiamo uscire.