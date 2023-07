Arctic Monkeys, scaletta concerto a Roma Capannelle: info, orario, mappa e come raggiungere l'ippodromo

Grande attesa questa sera - domenica 16 luglio 2023 - per il concerto degli Arctic Monkeys al "Rock in Roma", la consueta rassegna di eventi dal vivo che anima le estati romane, all'insegna della grande musica. Dopo aver fatto tappa ieri sera all’ I-Days Coca Cola di Milano, la band britannica fa il bis stasera all’Ippodromo Le Capannelle, situato in via Appia Nuova 1245. Lo show è sold out.

Si comincia alle ore 18.00 con le esibizioni in apertura di Willie J Healey, cantautore inglese indie, e a seguire dei The Hives, noto gruppo punk svedese. Sono loro i nomi prescelti per accompagnare Turner e soci in questo European Tour 2023.

La scaletta

La probabile scaletta del concerto degli Arctic Monkeys di questa sera a Roma sarà la seguente:

Brianstorm

Snap Out of It

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Crying Lightning

Teddy Picker

The View From the Afternoon

Cornerstone

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Arabella

Four Out of Five

Pretty Visitors

Fluorescent Adolescent

Perfect Sense

Do I Wanna Know?

Mardy Bum

There’d Better Be a Mirrorball

505

Body Paint

I Wanna Be Yours

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

Come raggiungere il concerto con i mezzi pubblici

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.



In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.



In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di circa 9 minuti.



Per chi arriva con l'aereo

Da Fiumicino - Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini.

Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino - A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri).

Come raggiungere il concerto in auto

L'ippodromo si trova in Via Appia Nuova, 1245.

Occorrono 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l'uscita 23 "Appio San Giovanni" Via Appia Nuova, direzione Roma.

Il parcheggio, privato ma non custodito, è situato nello spazio antistante l’Ippodromo delle Capannelle. Il prezzo è di 3 € per le auto e di 2 € per i motocili, mentre per le biciclette è gratuito.

La mappa