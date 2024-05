Cinzia Tedesco in concerto con "Mister Puccini In Jazz" all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento sabato 18 maggio

Tutto pronto per il tour di Cinzia Tedesco, l'artista e vocalist che riesce a superare tutte le barriere tra i generi musicali. Appuntamento a sabato 18 maggio alle 21 nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con 'Mister Puccini In Jazz', un progetto discografico targato Sony.

L'orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis e Pino Jodice al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabasso e Pietro Iodice alla batteria affiancheranno la cantante in un concerto che vedrà la vocalist proporre, in chiave moderna, alcune tra le più note Arie per Tenore e Soprano tratte dalle opere del maestro Giacomo Puccini, per un connubio di Opera e Jazz.

Il progetto

«Il mio Puccini in Jazz nasce dall’amore per queste melodie lasciate in eredità da una tradizione centenaria, che ho rivestito di sfumature e nuovi colori ritmici e melodici per avvicinarle ai giovani».Tra tango, mood latino, swing ed atmosfere che richiamano le tradizionali jazz ballad, la vocalità tipica del jazz dell'artista incontra negli archi dell’orchestra, diretti dalla De Angelis, un suono classico.

Le due artiste Tedesco e De Angelis si uniscono nel segno della sperimentazione, dell’amore per la musica, ma anche del costante impegno nella promozione della figura femminile.

Se da una parte Antonella De Angelis ha creato la OFM come spazio privilegiato in cui le musiciste condividono la musica, dando senso a termini come 'Pace' e 'Multiculturalità', dall’altra Cinzia Tedesco, nel suo ruolo di artista ambassador della rete #InclusioneDonna, porta le donne sul palco, dimostrando quanto il talento femminile sia in grado di creare ponti tra le culture più diverse, includendo ed accogliendo il bello e valorizzando le diversità.

Secondo la cantante Tedesco «Le donne di Puccini credono nell’amore come Bohème, lottano per la loro dignità come Tosca, vogliono vivere le passioni di Manon senza pudori e censure e purtroppo accade che si spengano con struggente drammaticità come Madama Butterfly. Donne vere, che amo» "Mister Puccini In Jazz" è l’esempio perfetto di come il jazz italiano abbia la forza di portare sé stesso alla ribalta, in un contesto internazionale, con originalità e senza tradire le proprie radici culturali e musicali più profonde.

Le prossime date

Con uno spettacolo nato per sorprendere il pubblico, nel 2024 Cinzia Tedesco calcherà i palchi di Festival ed Istituti di Cultura di vari Paesi nel mondo, come Norvegia, Brasile e Romania. Ad ottobre lo show approderà a Washington in occasione del Premio Eccellenza Italiana, istituito dalla Fondazione E-Novation e conferito a Cinzia Tedesco per la sua attività artistica, che omaggia Puccini con un lavoro inedito e di grande valenza culturale.

Carriera

Cinzia Tedesco, cantante dall'età di otto anni, è uno dei tanti talenti scoperti da Pippo Baudo. Poliedrica artista pugliese, laureata in informatica con lode, ha studiato chitarra classica ed è approdata al jazz dopo una lunga gavetta. Debutta con l’orchestra della Rai in prima serata su Rai Uno.

Il suo talenti emerge a teatro e ai jazz festival, ma è solita frequentare anche tv e radio. Oltre alla musica, l'artista è anche impegnata nel sociale: ambasciatrice del Centro Internazionale di Pace di Assisi, della Salvabebè-Salvamamme onlus, testimonial della Canovalandia onlus, Cinzia Tedesco è anche impegnata sul fronte della parità di genere ed ambasciatrice della rete #inclusioneDonna.