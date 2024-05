Roma, agguato in strada a Corviale: gambizzato 56enne. «Spari da 3 uomini con il volto coperto»

Una scarica di proiettili lo hanno ferito alle gambe: l'allarme per un agguato al Corviale è scattato oggi nel primo pomeriggio. Caccia a una Fiat 500 bianca. A finire nel mirino un 56enne, Massimiliano P. di 56 anni, un pregiudicato noto alle forze dell'ordine. Ferito a tutte e due le gambe è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. Sul caso indagano ora gli agenti della Squadra Mobile che sul posto stanno eseguendo accertamenti e rilievi. Da quanto è stato ricostruito fin qui, la vittima stava rientrando a casa quando la macchina, una Fiat 500 bianca, si è avvicinato. All'interno tre uomini con il viso travisato hanno fatto fuoco. Le indagini per ricostruire quanto avvenuto sono ancora in corso ma la pista seguita è quella di un regolamento di conti.

