Martedì 7 Maggio 2024, 00:38

Una galassia di stelle in un movimento osmotico di luci, una danza cosmica di laser che pulsano secondo spinte ascensionali. Una porzione di cielo trasportato all’interno del Gazometro dell’Ostiense. È questa l’essenza digitale di Nebula, l’installazione site-specific iper-tecnologica del duo di artisti italiani Quiet Ensemble, accompagnata da una colonna sonora speciale firmata da un genio musicale come Giorgio Moroder, che animerà il cuore di Videocittà, il festival dell'immagine in movimento. Una settima edizione da grandi aspettative per la kermesse ideata e organizzata da Francesco Rutelli con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, che dal 5 al 7 luglio accende (è proprio il caso di dirlo) la cittadella industriale del Gazometro. Formula vincente non si cambia, anzi, si arricchisce per svelare al grande pubblico le più innovative creazioni nel campo dell’audiovisivo e del linguaggio digitale.

IL PROGRAMMA

I maestri del cinema dialogano con i creativi della videoarte, il multimediale va a braccetto con le performance, lo show di proiezioni interattive gioca con i dj set. Un evento che vuole essere, come spiega Rutelli: «Un laboratorio di creatività, un luogo di incontro e sperimentazione per i lavori creativi del futuro, in un quartiere che sta evolvendo e che coinvolge realtà sul territorio come l'Istituto Rossellini di cinema e televisione, la nuova accademia Naba e lo Ied». E il futuro sembra davvero a portata di mano, in queste tre serate che vantano una cordata di istituzioni partner (Comune, Regione Lazio, Ministero della Cultura, Eni) e che pensa già all’edizione del 2025 all’insegna della Transizione digitale. Si parte da Nebula, prologo e bioritmo di Videocittà: «L’idea è quella di portare una porzione di cielo al Gazometro - raccontano i Quiet Ensemble - la nebula è una vasta struttura di gas e polvere dove le stelle nascono e muoiono. E noi la replichiamo digitalmente».

Tecnicamente viene realizzata con una griglia di cavi di acciaio di settanta metri d'altezza combinate con una rete di impulsi laser. E la musica completa lo show grazie a Giorgio Moroder, che sarà protagonista anche di un incontro col pubblico. Tra gli eventi spalmati nel programma, spicca un convegno (5 luglio) in collaborazione con l’Anica, sui digital creators italiani, abbinato ad un talk show con ospiti come The Jackal. E il 7 luglio, si celebra il 150esimo dalla nascita di Guglielmo Marconi con il prof di fisica più famoso della tivvù Vincenzo Schettini (complice l’intelligenza artificiale verrà anche riprodotta la voce di Marconi). Tra le sezioni, Immersive Experience raccoglie viaggi virtuali attraverso i visori con opere di personalità pluriremiate come Blanca Li (si diventa avatar con abiti di Chanel), Margherita Landi sul tema dell’abbraccio e Ode Corporis, primo progetto digitale prodotto dall'Opera di Roma che debutta il 5 luglio (con anteprima speciale il 24 maggio). La sezione delle performance musicali riserva anche i live al tramonto, dove sono attesi gli Overmono, duo elettronico inglese che firmano l’unica data italiana del tour, Caterina Barbieri e Tommy Cash.

LE PROIEZIONI

Per la videoarte, curata da Damiana Leoni e Rä di Martino, sfilano l’artista premiata con il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia Camille Henrot con un film presentato nei principali musei (grazie all'Ambasciata di Francia), il visionario Sahej Rahal che fonde mitologie antiche e videogiochi. E il tedesco Bjorn Melhus. Tra i talk brilla la presenza di Electric Indigo e Michela Giraud che parla di arte sulla scia del suo podcast Le Gioconde con Maria Oroni. Nello Spazio Bar Luna si parla di intelligenza artificiale. L’Agorà propone masterclass professionali con artisti digitali come Cristopher Bauder. E l’Area Kids regala laboratori per bimbi. Ingresso: via del Commercio 9/11. Dalle ore 19. Biglietteria: https://link.dice.fm/videocitta2024.