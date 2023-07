Lunedì 24 Luglio 2023, 06:53

Le foto delle auto sfregiate con la scritta "Free Park" da un anonimo castigatore di automobilisti indisciplinati hanno suscitato emozioni contrastanti. C'è la soddisfazione per la vendetta inflitta agli occupatori di passi carrabili e scivoli per disabili, ma anche la disapprovazione per un gesto comunque deprecabile perché aggiunge illegalità a illegalità. E poi c'è quell'istintivo «e se capitasse a me?» che risuona nella testa di chi si identifica nell'automobilista punito. Perché a tutti sarà successo almeno una volta di sostare qualche minuto a cavallo di una pista ciclabile, e soprattutto perché le immagini di carrozzerie sfigurate ci ricordano a quanti pericoli sono esposte le nostre macchine.

Quelle scatole colorate a cui vogliamo bene quasi come a dei figli, che ci sono costate anni di rate e di risparmi, siamo costretti ad abbandonarle in mezzo alla strada, giorno e notte, alla mercè di ladri, vandali, squilibrati. Torna in mente il video che circolò sul web qualche anno fa: un uomo armato di mazza di ferro distruggeva senza motivo i finestrini di decine di auto in sosta, mentre dai palazzi i residenti urlavano minacciando vendetta. «Se beccassi uno che scrive con la vernice sulla mia macchina, di sicuro finirei in galera» giura un signore chiacchierando al bar. Vendetta chiama vendetta: è la legge di Roma, capitale del Far West.