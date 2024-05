Venerdì 24 Maggio 2024, 08:09

Esiste davvero la selfite, ovvero il bisogno ossessivo di scattarsi (e postare) selfie? Se siete frequentatori assidui delle feste di Roma Nord, conoscete già la risposta. Perché negli eventi della Capitale che conta fotografarsi è un must a cui non ci si può sottrarre. Le signore perfettamente boccolate svettano sui loro tacchi 12 armate di cellulari, pronte a immortalare ogni dettaglio della serata e a passare le ore successive a scegliere la foto giusta (e opportunamente modificata) da condividere sui social.

Tavolo allestito: #dinnertime. Selfie con amiche e bocca a papera: #together. Stesse amiche che litigano «perché non sai fare le foto e qui sembro molto più grassa». Foto a busto intero per mostrare l'outfit scelto (e indossato solo una volta, sia mai) con gambetta in avanti per snellire la figura (ogni donna ha i suoi segreti): #happytime. E la cosa non riguarda solo le donne. Magari. Capita spesso di vedere stimati professionisti ultra 50enni riprendersi con il telefonino mentre ballano in pista con occhiali colorati e cocktail in mano. E il giorno dopo tutti a commentare gli scatti pubblicati: «Non sembra lei», «ha esagerato con i filtri». Perché i rischi dei selfie, signori, sono anche questi.