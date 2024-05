Venerdì 17 Maggio 2024, 09:08

L'ultimo argomento dell'anno, nei tanto odiati gruppi Whatsapp delle mamme, è anche il più temuto: la cena di fine anno. Che nelle patinate scuole private di Roma Nord ha un'organizzazione simile alla festa di primavera a Buckingham Palace (principesse comprese). «Pizzata, apericena o merenda al parco dove ognuno porta qualcosa?». Ovviamente tu vorresti solo bere per dimenticare e invece partono 125 messaggi: «La pizza no che sono intollerante, apericena no che sono astemia, merenda no che poi piove e che si fa».

Alla fine si giunge a un compromesso (tra i mugugni di qualche madre che è sempre scontenta) ma nel frattempo inizia a lampeggiare anche la chat dell'altro figlio: per la cena va bene il 20 maggio? Apriti cielo. «No, io quella sera ho la cena del grande, del medio, del piccolo, io ho la cena del calcio, di karate, di ginnastica». L'agenda di un genitore a fine maggio è peggio di quella del dirigente di una multinazionale. Finché arriva la fatidica serata. E mentre tu vorresti stare a casa a guardare una puntata di Terra Amara, ti tocca vedere Beautiful dal vivo: con madri che fino al giorno prima si erano educatamente insultate via chat, brindare «ai nostri bambini». Dai che la scuola è (quasi) finita.



Il "pariolino" si è estinto, addio allo stile Roma Nord: è la fine di uno status