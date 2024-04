Martedì 30 Aprile 2024, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 13:55

Sono casalinghe disperate (neanche troppo). E raccontano la vita del "generone romano" fatta di feste negli attici del centro storico, amicizie e rivalità negli esclusivi circoli sportivi sul Tevere. Sei facoltose signore hanno spalancato le porte delle loro case nella serie tv "The Real Housewives di Roma" (da mercoledì 1 maggio alle 21.20 su Real Time), mostrando vizi (e virtù?) dell'upper class capitolina.

Ma chi sono questi angeli del focolare? C'è Teresa Bolognese, attico a via del Babuino, amante di outfit griffatissimi che abbina al collare del suo volpino; Anadela Serra Visconti, di nobili origini, medico estetico: non c'è vip a Roma che non si fidi dei suoi ritocchini. E ancora: Nicoletta Ricca Benedettini vive tra Cortina d'inverno, la Sardegna in estate e Roma nei mesi che restano, zona piazza di Spagna; la «ceciona upper class» (definizione degli autori) e influencer, Flora Pellino e infine la contessa Camilla Ancilotto, artista di origini scandinave e la pierre Vanessa Ciampa, «mamma dal fisico scultoreo». Sono loro a rappresentare vite fuori dal comune. E se pensate che sia solo una fiction, fidatevi: è la pura realtà.