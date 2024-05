Domenica 12 Maggio 2024, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Buona festa della mamma, sì. Ma non solo a parole. Perché in Italia sono ancora troppe le sfide che una donna deve affrontare quando scglie di diventare madre. Nel nostro Paese una donna su 5 lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Una scelta a cui è spesso costretta. Ci sono cose, ad esempio, che una madre lavoratrice, con orari di ufficio identici a quelli di qualsiasi altro dipendente, non riesce proprio a comprendere. Perché, ad esempio, le recite o i saggi di scuola vengono organizzati durante la settimana spesso in orari incompatibili con quelli di qualsiasi posto di lavoro: tipo le 3 del pomeriggio. O le riunioni della materna fissate alle 2, così come i colloqui con gli insegnanti: spesso organizzati in un unico giorno dalle 3 alle 6.

Festa della mamma, frasi di auguri più belle da inviare su Whatsapp, Instagram e Facebook

E' come se si desse per scontato che il genitore (nell'80 per cento dei casi, la mamma) debba prendersi un permesso lavorativo - sempre che gli sia concesso - o magari lavori part time. E che dire dei tanto discussi orari scolastici? L'uscita alle 13 o alle 14 - a meno che non si paghi per il tempo pieno - è una imposizione che costringe le madri a una carambola organizzativa senza pari tra nonni, amiche o baby sitter (per chi se le può permettere). In Italia, la giornata lavorativa è più lunga di quella scolastica: inizia prima dell'apertura delle scuole e finisce dopo. E questo è un dato di fatto. Così come è ormai sempre più chiaro che, nonostante appelli e promesse, ancora oggi la scuola, e tutto ciò che ruota attorno ai figli, non è un posto per mamme che lavorano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA