«Uova, farina e olio di gomito». Le fettuccine di nonna Nerina le conoscono anche alle Hawaii. Aveva dieci anni quando ha imparato a tirare la sfoglia, non arrivava al tavolo e il papà le costruì un banchetto. «La pasta a volte mi veniva dura e mio sorella mi strillava». Adesso che di anni ne ha 82 insegna ai turisti stranieri come si fa, «trecento grammi di farina, 3 uova. Mi raccomando l'uovo deve restare nella farina, non fatelo uscire. Bravi, così. Adesso guardate come impasto io....