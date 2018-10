«Riunioni addio, ora sono artigiana e lavoro la pelle»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da manager ad artigiana. Ilaria Martino, 44 anni, ha fatto un percorso inverso. E ora la laurea le serve per gestire la sua attività: realizza borse e le vende ai turisti, soprattutto americani. Ha capito di aver svoltato quando nel suo negozio è entrato l’attore di Beautiful, Don Daimont, che nella serie impersona Bill Spencer jr. «Aveva visto in vetrina le mie bags e ne ha comprate diverse per la moglie» dice Ilaria, pugliese di Martina Franca, trapiantata a Roma, vive al Torrino. È laureata in Economia e Commercio a Bari, con esperienze di lavoro in tre multinazionali farmaceutiche nel settore della logistica fino a raggiungere il ruolo di manager, parla un inglese fluente e da mesi conduce una battaglia contro il degrado.«Il senso civico e la cura delle cose comuni. In quel punto lasciavano sacchetti, bottiglie di birra, valige rotte e si creava ogni giorno una montagna di rifiuti maleodoranti. Ho anche inseguito e fatto multare un incivile e ora all’angolo, guardi, non c’è più immondizia».«Lungo via della Purificazione, dove ho il laboratorio, l’asfalto era devastato, non veniva rifatto da 30 anni, una volta una turista è caduta e si è spaccata la testa e da una voragine uscivano i topi che venivano mangiati dai gabbiani, un incubo. Dopo quattro anni di segnalazioni inascoltate mi sono rivolta al difensore civico e finalmente sono venuti a fare i lavori. Ora manca solo la segnaletica».«Anche, ma è stata soprattutto una reazione di rabbia contro l’abbandono e l’incuria, per me inaccettabili. Roma è bellissima, va rispettata».«Un po’ perché ero stanca dei ritmi dell’azienda, un po’ c’entra anche mio marito, che è ingegnere, non ha voluto seguirmi a Londra, dove ho lavorato per due anni e mezzo aspettandolo. Quando mi sono resa conto che non avrebbe mai lasciato Roma sono tornata».«In Inghilterra avevo fatto, per hobby, un corso di lavorazione della pelle e mi sono appassionata».«Non è stato facile. Ci ho messo tre anni per diventare brava. Ho iniziato a esercitarmi su una vecchia macchina da cucire, che avevo trovato in un negozio di pellami a Roma. Poi ne ho comprata una mia e ho aperto il laboratorio nel 2013».«Ho scelto una zona turistica, sono soprattutto i turisti stranieri ad appezzare i prodotti fatti a mano».«Con il sito internet, lavoro molto su ordinazione. Una grande mano, poi, me l’ha data la pagina su Google business: visualizza il negozio e dà la posizione ai turisti di passaggio che cercano bags hand made».«Le shopper bicolore».«Personalizzarle con le iniziali o il nome, disegnare con il cliente il modello, scegliere insieme i pellami».«La formazione avuta nella prima multinazionale dove ho lavorato è stata fondamentale. Lì ho imparato l’attenzione e la cura per il cliente. Poi la buona conoscenza dell’inglese mi ha aiutato moltissimo».