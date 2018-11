Roma, Paola Salvatori: «Maestra runner grazie al tifo dei miei alunni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglia così spesso il traguardo per prima che lo speaker l’ha ribattezzata la “maestra volante”. Un fuscello a vederla, un metro e 65 centimetri di altezza per 48 chili, ma le sue gambe sono un fascio di muscoli, resistenti e allenate a superare quel “buco nero” che ogni gara podistica ti mette davanti per fermarti. Ma lei non si ferma. «Inizio a pensare ai miei alunni, a quello che devo fare con loro, alla coppa che devo portare in classe, così la fatica passa e vado avanti» dice Paola Salvatori, 46 anni, romana di Prati Fiscali, diploma all’Isef e cattedra all’Istituto comprensivo “Piaget-Majorana” al Nuovo Salario. Quest’anno è arrivata prima, tra le italiane, alla Maratona di Roma.«Già vincere è un’emozione indescrivibile, a Roma è molto di più, è estasi, un momento di gloria, tutti ti fermano, ti fanno i complimenti».«L’inizio per l’adrenalina altissima e il gran tifo. E la fine, quando intravedo l’Altare della Patria».«L’ultima parte perché devo combattere con la fatica e i sampietrini del centro, dove è più difficile correre».«Io lo chiamo “il muro” del 30esimo chilometro, si spegne la lampadina, calano le energie, vorresti smettere, allora inizio a darmi forza: “dai, la gara non è finita, mancano ancora 12 chilometri”. Penso alla scuola, ai miei alunni, mi dico: “domani faccio fare una ricreazione più lunga”. E riparto».«Molto, quando sono sotto gara evito aperitivi e pizzette. Dolci sì, ma solo fatti da me».«Mi aiuto andando in palestra, potenzio i muscoli così prevengo gli infortuni».«Il mio allenatore, Giuseppe Guglini, col tempo è diventato un amico, mi ha scoperta, senza di lui non potrei correre e non avrei raggiunto certi traguardi, che comunque sono a livello amatoriale. Un grazie anche al presidente della mia società, Fabrizio Straini».«Ho iniziato alle superiori, seguendo mio fratello che faceva atletica. Per diversi anni, poi, ho corso al campo dell’Acqua Acetosa. Poi, per gioco, ho ripreso a gareggiare e non ho smesso più: sono 18 anni che corro».«La corsa per me è benessere, piacere».«Ad andare sempre avanti, anche quando si soffre».«A non mollare mai. Lo dico spesso in classe, la corsa insegna a non arrendersi».«Purtroppo, anche a livello amatoriale, si sono riscontrati casi di doping. E c’è chi fa il furbo».«Ricordo un podista che tagliò una gara per superare gli altri, ma non gli andò bene, venne segnalato e squalificato».«La maratona di Torino, sono arrivata quinta assolta e seconda italiana, dietro un’atleta professionista dell’Aeronautica».«Ho fatto Terni, Lecce, Lago Maggiore, Ravenna, Napoli, Sabaudia, Riga e Amsterdam».«Ho paura dell’alimentazione. Prima della maratona mangio pasta o riso con parmigiano, e salmone alla griglia. All’estero non sai mai come cucinano».«Mai, rallenterò, ma non lascerò mai»