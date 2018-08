Dal Pigneto all'Eur, un tour a Roma pieno di emozioni

di Valentina Venturi

È dicembre 2016 quando Eugenia Romanelli (46 anni) decide di modificare la sua vita. O meglio, di unire le sue diverse sfere professionali in una: da docente universitaria, giornalista e scrittrice si trasforma in una guida di Roma del tutto particolare. Non lavora infatti soltanto per gli amici: con i suoi My lifestyle tours in Rome diventa storyteller e propone a top spender, artisti e uomini d'affari, immortalati da un fotografo al seguito, «il piacere di ascoltare qualcuno che ti racconta la storia senza leggere o con una...