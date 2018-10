«Dopo Londra la mia vita è tutta in bici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La passione per la bici è diventata il suo lavoro. Sistema camere d’aria, raddrizza ruote sgangherate dalle buche, sostituisce copertoni colorati, vende sellini camouflage e magliette kitsch-chic con Nerone e il Colosseo. «Piacciono soprattutto ai turisti americani» dice Giulio Maselli, romano di 47 anni, che ha lasciato Londra e una professione in carriera per aprire una ciclo-officina dove le bici si possono anche comprare e affittare. Un mestiere che ha poco a che fare con la laurea in Economia nel ‘94 alla John Cabot University quando voleva fare altro, scalare il mondo.«Volevo lavorare in ambito internazionale e una università dove si parla solo inglese me lo avrebbe permesso. Sognavo di lavorare per una grande azienda e andare all’estero».«Ad Atene per un anno e mezzo nel settore della telefonia, un periodo bellissimo. Dopo Milano, Roma e infine Londra».«Ci ho pensato a fondo, non era la vita che volevo».«In qualche modo sì. Sentivo di aver fatto ciò che volevo. Avevo raggiunto un buon livello di competenza, di carriera e anche di indipendenza economica. Per arrivare più in alto ci vogliono delle caratteristiche umane che io non ho. Così quattro anni fa ho deciso di tornare a Roma».«Sono la mia passione. Poi ho fatto un’indagine e ho visto che era un settore in crescita. Mi sono detto: perché non provare?»«È il posto che più amo di Roma. In alcune zone c’è ancora il senso di villaggio. In Centro c’è una comunità quasi segreta che, nonostante i milioni di turisti e i ristoranti di bassa qualità, resiste: è fatta di negozianti, abitanti, passanti di ogni estrazione sociale, dalla principessa al falegname, che si muovono in modo armonico. Questo stare insieme è affascinante».«Sì. Guardi il tavolino sui sampietrini: giocano a carte, anche questo è parte di una romanità che si sta perdendo».Come ha imparato ad aggiustare bici?«Ho fatto un corso e mio cognato mi ha dato una mano».«Le bici elettrice, quelle pieghevoli, le classiche da città esteticamente carine. Ma poi si ripara di tutto, anche bici di 40-50 anni fa. Ne ho sistemata una degli anni Trenta, è ancora perfettamente funzionante».«Nobildonne, scrittori, mamme».«Per i vetri della movida».«Per le buche, spezzano i cerchioni. Il mercato potrebbe crescere di più se le strade fossero migliori. E aumenterebbe anche il ciclo turismo nella Capitale, mentre oggi Roma rappresenta il giorno di partenza, quando le bici si impacchettano per tornare a casa in aereo».«Perché con la bici si rispettano gli orari».«Basterebbe poter mettere le bici sui mezzi pubblici e fare solo alcuni tratti sulle due ruote. E incentivare le rastrelliere negli uffici pubblici e nei condomini per evitare i furti».«Con lucchetti speciali».