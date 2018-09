«Io, gladiatore, insegno inglese con pesi e corde»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gladiatore moderno. «Sono un barbaro irlandese diventato romanaccio - come si definisce Gary Cassin - per amore». Claudia, ingegnere aerospaziale, gli ha rubato il cuore, è stato un colpo di fulmine e non si sono più lasciati.Un passato da calciatore in Irlanda, ora personal trainer e atleta di sport estremi, Gary Cassin, 33 anni, ha costruito il suo futuro a Roma, città che sente sua, si sposta in bici tra un bootcamp e l'altro nei parchi della Capitale, esercizi con gli elastici, affondi e conversation, sono la sua specialità. «A Roma ci sono molti stranieri che lavorano e spesso sanno parlare solo inglese e molti italiani che vogliono migliorare la lingua e tenersi in forma - dice Gary - In questo modo si pratica l'inglese mentre ci si allena».«Sei volte a settimana, almeno un'ora».«Ho iniziato due anni e mezzo fa, un mio cliente voleva prepararsi per la Spartan Race (corsa a ostacoli, ndr). Non sapevo cosa fosse, mi sono informato: sono gare veramente belle, ma devi essere molto resistente, forte e avere un buon fiato. Ho provato anch'io».«Ho fatto bene. Quest'anno mi sono qualificato per il campionato mondiale, sono arrivato settimo in Italia nella categoria Elite. E ora sono in California, dove si stanno disputando le gare, con altri 300 partecipanti, i più forti del mondo».«Quando gareggio do il cuore, affronto tutti i rischi. Ho perso quasi conoscenza tre volte battendo la testa e ad aprile un ramo è entrato nella mia gamba: sono sempre un barbaro irlandese, in me c'è un Gary rimasto primitivo».«Sei anni fa lessi sull'Irish Time che gli irlandesi non parlavano lingue straniere mentre tedeschi, olandesi e svedesi ne conoscevano almeno due, non volevo essere così. Ho preso un periodo sabbatico, allora lavoravo per l'agenzia turistica governativa ed ero personal trainer part time, e sono partito».«Sì, ho trovato un lavoro in un pub e facevo scambi di lingua con romani simpatici. Così ho conosciuto Claudia, che è calabrese ma vive a Roma. Quando l'ho vista mi sono detto: quanto è bella, poi ho scoperto che è anche molto intelligente. Ci siamo sposati nel 2016».«Ho giocato nella massima serie, ma a 21 anni mi sono infortunato e ho dovuto smettere. Avevo lasciato gli studi a 14 anni per giocare a calcio e da lì ho ripreso con le superiori e l'università. Io barbuto accanto a ragazzi giovanissimi. È stato difficile».«Questo svantaggio mi ha dato più carica. Ho conseguito una laurea simile a Scienze Motorie, ma ero deluso dallo sport e allora ne ho presa un'altra in Economia».«Io e mia moglie viviamo a Centocelle, amo molto questo quartiere perché è vivace, allegro, multiculturale, con molti bambini che giocano tra loro».«Ho creato qui ciò che avevo visto in Australia, uno studio che non è una palestra, non ne ha le caratteristiche. È un luogo dove fare un programma di esercizi, solo su appuntamento».«Siamo fatti per muoverci, dobbiamo correre, saltare, è fondamentale, ci fa stare bene».