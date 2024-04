"Una Roma così non l'hai mai vista": ecco la guida a 75 chicche della capitale tra ville, parchi, belvederi e luogni magici

Lo hanno ribattezzato il Cicerone social di Roma. Matteo Ceccarini, in arte Themino, durante il lockdown ha iniziato a raccontare Roma ai suoi 500.000 follower su Tik Tok e ai quasi 200.000 di Instagram. Ha svelato chicche nascoste della capitale, posti poco conosciuti, attività particolari da fare, belvederi in quartieri sottovalutati. Ha persino sviluppato una app per smartphone “Mino – Gira, Magna e Bevi” dove suggerisce i ristoranti preferiti.

I suoi suggerimenti sono diventati ora un manuale d'istruzioni da tenere sempre sotto mano, una guida semplice ma esaustiva per chi visita la città per la prima volta, ma anche per chi ci ha sempre vissuto. Il suo primo libro “Una Roma così non l'hai mai vista” (Longanesi) contiene 75 chicche romane, tutte mete imperdibili, e 13 passeggiate per scoprire luoghi insoliti e capolavori imprescindibili, storie misteriose e antiche leggende, belvederi indimenticabili e quartieri da riscoprire. Da nord a sud, da est a ovest, sopra e sotto terra, Roma riesce a lasciare il visitatore a bocca aperta.

Milleduecentoottantacinque chilometri quadrati, un paio di centinaia di musei, oltre novecento chiese, più di duemila ettari di parchi. Questi alcuni dei numeri della città eterna. “Roma è enorme, camaleontica e pare quasi le piaccia un po’ giocare al gatto e al topo: ti attira, ti sfugge, ti abbaglia e poi ti stanca – scrive Themino - Roma anche se ci sei stato tantissime volte, ti sembra sempre di non conoscerla abbastanza”.

Ceccarini divide le sue chicche in 4 categorie: ville e parchi verdi, belvederi, chiese, punti di interesse. Tra i suggerimenti troverete anche effetti ottici stupefacenti, orologi che si fingono alberi e funzionano ad acqua e molto altro.

Nel libro sono raccolte anche le 13 passeggiate preferite dall’autore più o meno lunghe e impegnative. Alcune in pieno centro altre meno: dal Quirinale a Garbatella, fino all’Appia Antica. Ma siccome Roma non è solo arte, storia e cultura ma anche “una fuoriclasse della tradizione gastronomica italiana”, grazie ad un qr code inserito nel libro, sarà possibile scaricare una app che tramite la geolocalizzazione proporrà suggerimenti in zona per abbinare passeggiate e ristoranti. Una guida suggerita a tutti coloro che non vogliono limitarsi a visitare solo il Colosseo, Fontana di Trevi o Piazza di Spagna ma anche desiderano scoprire i posti nascosti e magici che Roma tiene celati a chi non ha la pazienza di cercarli.