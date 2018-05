Quel pontefice sepolto in un salone

di Fabio Isman

Se quella di Sant'Aniceto è l'unica tomba di un papa in una casa privata, Palazzo Altemps oggi museo, la sepoltura di Eugenio IV Condulmer (1383 - 1447) è la sola che sia in una sala per convegni: al Pio sodalizio dei Piceni, vicino alla chiesa di San Salvatore in Lauro, via dei Coronari. Prima, era un veneziano, di ricca famiglia grazie ai commerci; poi, è l'erede di Martino V Colonna, ma si schiera contro questa potente famiglia, perciò va in esilio da Roma per 10 anni. Aveva condannato lo...