Lunedì 25 Settembre 2023, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 08:16

La colla nella serratura, lo zerbino incendiato, minacce di morte scritte sul muro del pianerottolo, ma anche spintoni e aggressioni con un bastone, oltre a minacce con un'ascia e una pistola. Sono alcune delle angherie subite per nove anni dai vicini di casa di un 53enne romano in zona Magliana. L'uomo è stato processato e condannato a un anno di reclusione e 5mila euro di provvisionale per stalking condominiale. Due le parti offese, marito e moglie (nel corso degli anni deceduta), che hanno dovuto fare i conti con i ripetuti atti intimidatori del 53enne a partire dal 2007, quando l'imputato è stato segnalato dalle due vittime all'ufficio di igiene perché «aveva molti cani e gatti sul terrazzo, confinante con il nostro - ha raccontato la parte offesa ancora in vita, un 87enne romano - gli faceva fare i bisogni a terra e oltre al cattivo odore mandava tutto nel chiusino di scarico del mio terrazzo con il getto d'acqua». Da quel momento l'uomo è stato accecato dall'odio nei confronti dei due vicini creandogli non pochi problemi e anche timore per la propria incolumità, costringendoli a cambiare stile di vita, a mettere delle telecamere fuori dalla porta per scoprire chi fosse l'autore di quelle minacce, fino a decidere di vendere l'appartamento e cambiare casa.

Marisa Leo, chi era la donna uccisa dall'ex compagno (in passato denunciato per stalking). Avevano una figlia di 4 anni

LE DENUNCE

E così, di mese in mese, le denunce (inizialmente contro ignoti) si cumulavano: una volta per la colla nella serratura, un'altra volta per lo zerbino e la porta di casa incendiati, poi per la scritta «devi morire» comparsa sul pianerottolo con una freccia che indicava l'appartamento, infine per la tenda del terrazzo strappata. Finché, a ottobre del 2008, le due vittime hanno deciso di installare una telecamera nello spioncino della porta e hanno visto che il vicino aveva cosparso il loro ingresso di olio.

Foto hot sui social per vendetta contro la ex, impiegato nei guai per revenge porn

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nel 2016. L'anziano era in casa e, dopo aver sentito dei rumori forti provenire dal pianerottolo, si era affacciato per lamentarsi. L'imputato, a quel punto, aveva iniziato a bussare con forza alla porta tanto che l'87enne si è trovato costretto ad aprire munito di un bastone, per la paura causata da anni di danneggiamenti e minacce. A quel punto il 53enne gli si è avventato addosso, gli ha tolto dalle mani il bastone e, dopo aver provato a colpirlo, ha danneggiato un mobile. «Sono dovuto scappare via per quello che mi ha combinato. Ho dovuto svendere la casa, avevo paura», ha riferito in aula al giudice. Lo scorso venerdì è arrivata la sentenza che ha condannato il vicino molesto a un anno di reclusione.