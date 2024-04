Martedì 9 Aprile 2024, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 16:19

Cinque cantieri aperti, con un investimento di 58 milioni di euro: è il piano del Campidoglio per far ripartire il Serpentone di Corviale, alla periferia a ovest di Roma. Progetti finanziati con il Piano Urbano Integrato (Pui, a sua volta dentro il Pnrr) «che concluderemo entro marzo del 2026 e che servono a rendere il quartiere un luogo in cui ci si senta cittadini di una grande Capitale che è Roma», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante l'incontro con i bambini della scuola e con la cittadinanza per illustrare il programma delle opere. «Dobbiamo superare l'idea che nelle periferie ci siano i quartieri dormitorio. I quartieri devono avere tutti i servizi in prossimità, questa è la nostra idea della città dei 15 minuti», ha aggiunto il sindaco, ricordando come il progetto di Corviale risalga addirittura al 1972.

Il programma prevede un investimento complessivo di 57,8 milioni di euro e cinque ambiti principali: il Centro Polivalente Nicoletta Campanella e Incubatore Incipit per un valore di 12,9 milioni (Inizio lavori Campanella 22 febbraio 2024; inizio lavori Incipit gennaio 2025). C'è poi la Piazzetta delle Arti e dell'artigianato, e la Cavea e testata 'Trancia H' per 5,3 milioni di euro (avvio lavori a fine aprile 2024). Terzo intervento il Palazzetto dello Sport a via Maroi e il parco sportivo: 9,7 milioni, in cantierizzazione. Poi il Parco est e il Parco Ovest: 9,3 milioni di euro (in cantierizzazione il parco Ovest; in avvio parco Est). Infine la Trancia H e le Sale Condominiali: 20,5 milioni di euro (a cura dell'Ater). Il Piano interessa direttamente oltre 4.500 persone, in un'area dove risiede una popolazione di circa 16mila abitanti.

Sciopero generale 11 aprile, fermi bus, metro e treni: gli orari città per città e le fasce di garanzia

Il commento

I lavori del Pala Corviale «sono già stati avviati, sui cartelloni è possibile vedere come sarà la struttura quando sarà terminato il cantiere», ha detto l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. «Nell'impianto si potranno praticare diversi sport, dalla pallavolo alle arti marziali», ha aggiunto Onorato, chiarendo come l'impianto avrà «una capienza di 650 posti per fare giocare squadre a livello amatoriale. I giovani del quartiere potranno allenarsi sotto casa e avranno un impianto di casa dove per gli altri sarà più difficile la sfida. In un'area esterna saranno piantati 106 nuovi alberi». Mentre per l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia «Corviale era una bella idea ma alle cose fatte si erano sostituite solo le promesse. Non c'è più l'indifferenza delle istituzioni, non se ne fregano più di Corviale. Sono emozionato perché non parliamo più di idee ma di opere concrete. Oltre alla testa noi e le imprese ci mettiamo il cuore, la volontà di cambiare questa benedetta città».

L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha parlato dei due parchi in via di riqualificazione «con funzioni

sportive che ludiche», che consentiranno «davvero di vivere queste aree verdi. Il parco ovest sara un vero parco-campagna per la biodiversità. Inoltre ci sara un bosco di centinaia di alberi che serviranno per le estati più calde». Mentre l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini «purtroppo, sebbene partito da un progetto visionario, Corviale era diventato uno dei simboli del disagio delle periferie. Con il sindaco Gualtieri abbiamo voluto dare una svolta, dando vita a una prospettiva di rinascita. I fondi del Pnrr rappresentano una straordinaria occasione».

Nube tossica ad Ardea, ancora al lavoro decine di pompieri sul sito dei rifiuti abbandonato