Roma, braccio nell'impastatrice mentre è a lavoro: donna di 62 anni rischia l'amputazione

Dramma sul posto di lavoro. Una donna di 62 anni è finita con un braccio nella macchina impastatrice. Stava lavorando per una ditta che prepara i pasti per le mense quando ha perso una parte dell’arto. Ha provato a ritrarre il braccio, ma non c’è riuscita perché era già finito negli ingranaggi della macchina.

Malore fatale mentre fa il bagno, muore un uomo di 60 anni al Lido di Latina

Cosa è successo

Il grave incidente si è verificato su un tratto di Ponte Pisano, a Casetta Mattei.

Minuti pieni di angoscia, anche per i suoi colleghi, che non sono riusciti ad aiutarla. Cercavano di parlare con la donna che intanto perdeva molto sangue e non riusciva a levare il braccio dagli ingranaggi.

Dove è avvenuto l'incidente

Il grave ferimento è accaduto in una ditta che si occupa di preparare prodotti alimentari per le mense. Sono dovuti intervenire i pompieri per estrarre l’arto. I vigili hanno smontato una parte della macchina e così hanno liberato la vittima. Subito il personale di un’ambulanza ha trasportato la donna al San Camillo, dove è stata sottoposta ad un delicato e lungo intervento per salvargli l’arto (che comunque ha subito gravi lesioni). Ora l’Ispettorato del lavoro verificherà tutte le fasi dell’incidente ed eventualità responsabilità di terzi.