Giovedì 8 Febbraio 2024, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 08:18

Finge di traslocare in una casa più piccola e per questo mette in vendita sui marketplace piccoli elettrodomestici, rifilando, invece, veri e propri "pacchi" ad ignari acquirenti. Succede a Ostia dove almeno due persone sono state raggirate, mentre altre cinque, insospettite, hanno rinunciato all'acquisto all'ultimo momento. Il venditore agisce sempre attraverso i social dove ha aperto diversi profili con nomi sempre diversi, un paio già chiusi, e con assortite modalità spesso piuttosto fantasiose tenta di vendere televisori piuttosto che playstation, ma anche aspirapolveri, forni elettrici, friggitrici, mountain bike, computer e lettori dvd, solo per citare i prodotti che andrebbero per la maggiore.

LA TECNICA

Una volta agganciato il cliente, gli dà appuntamento sempre in strade diverse di Ostia Ponente e nel bel mezzo del marciapiede consegna l'ordinazione ricevuta, ritira il denaro e poi sparisce. Una volta a casa l'acquirente si rende conto che il prodotto è rotto. Tenta di ricontattarlo, ma trova il profilo chiuso. A raccontarlo sui social è una delle vittime, raccomandando agli utenti delle piazze virtuali di fare attenzione.

LE TESTIMONIANZE

«Un ragazzo finge di traslocare e mette in vendita diversi articoli scrive l'acquirente - io avevo preso tv Samsung bianco. L'ho incontrato davanti al ristorante cinese in via delle Gondole, angolo via dei Velieri. È alto circa un metro e ottanta, moro, riccio, sui 30 anni e occhi marroni. La tv era ovviamente rotta». In tanti lo hanno riconosciuto e raccontato le proprie disavventure, compresa quella di aver avuto di resto cinque euro falsi. C'è stato anche chi, dopo aver ordinato il prodotto e vista l'insistenza del sedicente venditore, ha avuto dei sospetti e non si è presentato all'appuntamento a Ostia Ponente. Alcuni si sono già rivolti a un legale, l'avvocato Guido Pascucci, che ha consigliato di presentare immediatamente denuncia alle forze dell'ordine. «Le persone che mi hanno contattato racconta Pascucci per fortuna non hanno acquistato nulla. Avevano ordinato una PS4 e un frigorifero, poi hanno avuti dei dubbi, ci hanno ripensato e non si sono presentati all'appuntamento in via dei Velieri. Ho saputo anche che il venditore è arrivato con la merce infilata nelle scatole dei pannolini per bambini. Già quello dovrebbe insospettire il cliente e convincerlo a rinunciare all'acquisto anche perché, secondo le segnalazioni che mi sono arrivate, non farebbe provare la merce». La zona della consegna, sempre la stessa, sarebbe quella dove vive il sedicente commerciante.

I PRECEDENTI

A riconoscerlo sarebbero stati i condomini del palazzo in cui abita. Intanto dopo la segnalazione sui social con tanto di identikit da parte di una delle vittime, sembra che l'uomo abbia cambiato non solo profilo e nome, ma avrebbe iniziato a pubblicare offerte di vendita anche sulle pagine social dedicate a Fiumicino.