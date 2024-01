Roma, avvicina un'anziana chiedendole del denaro e poi le sfila il portafogli: «Attenzione a una donna con un fagotto in braccio»

Ha atteso che la vittima scelta per il colpo uscisse dal supermercato. Poi l’ha avvicinata nel parcheggio esterno dell’esercizio commerciale, nel quartiere Talenti e con la scusa di chiederle monete le ha poi sfilato il portafogli. A finire nella trappola di una rom, un’anziana donna che si è resa conto solamente il giorno dopo di non avere più il portamonete dove, oltre al denaro, erano contenuti i documenti e le carte di credito. La malvivente avrebbe anche effettuato spese con la carta elettronica della signora per un totale di circa 148 euro. «E’ una donna scura di carnagione e con un fagotto in braccio», l’identikit della ladra secondo alcuni testimoni.

I fatti

L’episodio si è verificato recentemente all’incrocio tra via Francesco d’Ovidio e via Jacopone da Todi: un’anziana si era recata al supermercato per fare acquisti quando all’uscita è stata fermata da una rom che, con la scusa di chiedere soldi, le ha rubato il portafogli non prima però di averle messo le mani al collo e al petto approfittando dell’impossibilità momentanea della signora di potersi difendere. «Mia madre – racconta a "Il Messaggero" Perla – aveva le buste della spesa in mano e non è riuscita a tutelarsi.

Ha chiesto aiuto e due signori sono arrivati in suo soccorso e hanno allontanato la ladra».

La scoperta amara arriva il giorno dopo quando la donna scopre di non avere più il borsellino. «Ha immediatamente bloccato il bancomat, ma ci siamo resi conto che dal conto mancano quadi 148 euro». La malvivente ha utilizzato quel denaro per effettuare spese in zona: all'interno di una macelleria, in un negozio e al supermercato. Secondo la descrizione di alcuni residenti si tratterebbe di una «donna scura di carnagione e capelli con abiti lunghi. E con un fagotto in braccio, ma - afferma Perla - «mia mamma ha escluso che fosse un bimbo piccolo». Ma non è tutto: la ladra sarebbe già stata vista in più occasioni nel quartiere.