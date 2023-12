Rapina a Ostia, coppia imbavagliata e chiusa in bagno in pieno giorno: bottino da 700mila euro in soldi e gioielli. ​È caccia ai banditi

Un bottino da ben 700mila euro, portato via in pieno giorno a una coppia di anziani. È successo a Ostia nella giornata di oggi, 7 dicembre. I banditi conoscevano la facoltosa coppia, e da tempo avevano iniziato a studiarne i movimenti. Intorno alle 11 del mattino i banditi hanno aspettato che il marito, 74enne, rientrasse in casa - in via San Quiriaco, una strada piccola che affaccia sul mare, ricca di vie di fuga - per poi seguirlo fino al portone. A quel punto hanno fatto irruzione in casa entrando dopo di lui - prima che richiudesse il portone - imbavagliandolo insieme alla moglie e alla domestica per poi lasciarli chiusi in bagno.

L'allarme lanciato dal marito

I ladri hanno colpito la donna in volto, minacciando lei e il marito con un coltello per farsi dire la combinazione della cassaforte. Solo dopo diverso tempo, l'uomo è riuscito a liberarsi dal bagno in cui era stato rinchiuso, lanciando l'allarme al 112. A giungere sul posto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Ostia, che insieme alla coppia hanno proceduto alla conta dei beni rubati: gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 700mila euro. Sono attualmente in corso le ricerche per individuare i rapinatori, che dai racconti delle vittime sembrano essere tre uomini, che al momento dell'irruzione tenevano il volto coperto e indossavano guanti, così da non lasciare impronte.