Roma, rapina in banca a Montesacro: sfondano la vetrina con un camion e scappano con i soldi del bancomat

Con un furgone hanno sfondato la vetrata di una banca e rubato denaro dagli sportelli per i clienti. È accaduto nella notte a piazzale Adriatico, in zona Montesacro. Sul posto la polizia scientifica, gli agenti delle volanti e del distretto Fidene che indagano per risalire ai responsabili.

Dai primi accertamenti, eseguiti anche dal personale della banca, dalle casseforti e dalle casse continue non sarebbe stato preso nulla, mentre sono state riscontrate manomissioni e ammanchi negli sportelli dedicati al servizio clienti. Sono in corso le indagini da parte del distretto Fidene per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire agli autori del gesto che, dopo il furto, si sono dati alla fuga.