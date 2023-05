Venerdì 19 Maggio 2023, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 08:44

L'estate di Ostia si complica sempre di più e non soltanto per le condizioni meteo che fanno slittare l'inizio della stagione ma soprattutto per l'intreccio di nodi che aggroviglia le spiagge libere del litorale del X Municipio: da quelle di Castel Porziano e Capocotta, a quelle del centro cittadino. La prima novità riguarda i "Cancelli". Ai chioschi, che nell'ottobre scorso finirono sotto sequestro, sono stati tolti i sigilli. La procura di Roma ha disposto il dissequestro ma solo per consentire ai proprietari di rimuovere gli abusi.

IL FUTURO

Via le vele di copertura e la zona d'ombra, così come tavolini e sedie. I chioschi non hanno alcuna autorizzazione a restare aperti e i bagnati (turisti e non) che arriveranno in spiaggia - le spiagge lungo la via Litoranea sono tra le più frequentate della Capitale - non avranno servizi a disposizione. Nessuna indicazione nemmeno per il futuro. A dettare le linee guida della stagione deve essere il X Municipio che però ha escluso questi arenili - così come quelli di Capocotta - dall'ordinanza balneare. Caos, dunque, anche per i chioschi al confine con il Villaggio Tognazzi. Anche a Capocotta - fuori dal provvedimento di sindaco e X Municipio che regolamenta la stagione - non c'è nessun pezzo di carta che possa consentire ai gestori e titolari dei chioschi di restare aperti. La proroga che va avanti dal 2015 è stata rinnovata fino allo scorso anno. Nulla da quest'anno. Un «limbo», una terra "borderline" dove i ristoranti continuano a restare aperti e i gestori hanno assunto bagnini per l'intera estate.

«A oggi Roma Capitale non ha contattato ufficialmente il Consorzio di Capocotta per garantire la stagione balneare 2023 - conferma l'avvocato Francesco Dell'Orso, legale del Consorzio - i gestori, quindi, ancora non sanno ancora se e come continuare a garantire sia i servizi collegati alla balneazione, che la delicatissima tutela sotto il profilo ambientale dell'area dunale, che deve essere continuamente mantenuta e vigilata. Già nel 2017 il Consiglio di Stato obbligò il Comune a proseguire il rapporto con gli attuali gestori proprio in considerazione del superiore interesse relativo alla corretta conservazione dei beni demaniali e ambientali affidati, nelle more della nuova gara che, in cinque anni, l'amministrazione non ha mai neanche ipotizzato». «Così sarà negato il mare ai romani», dicono a gran voce i gestori dei chioschi. E problemi anche sulle spiagge libere del cento cittadino, su cui questa mattina sarà incentrata una commissione trasparenza con il X Municipio in affanno sull'organizzazione. «Mi ha chiamato il presidente del Municipio - ha raccontato, davanti a rappresentanti delle forze dell'ordine, uno degli imprenditori che ha risposto al bando - per chiedere di risolvere il problema bagnini su una delle spiagge, ho dato la mia disponibilità». Come se fosse una trattativa "ad personam". Una telefonata dal Municipio per «risolvere un problema». A Ostia, anche questa, una storia già vista.