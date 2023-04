Venerdì 21 Aprile 2023, 07:50 - Ultimo aggiornamento: 08:04

Meno dieci. Tanti i giorni che mancano all'apertura della stagione balneare (prevista come consuetudine per il 1 maggio) e sulle spiagge di Ostia ancora non si sa come e quando arriveranno bagnini e servizi. Il bando per garantire la sicurezza dei bagnanti a mare è andato deserto per il secondo anno consecutivo - situazione del genere si registrò soltanto sotto l'amministrazione Tassone, prima dell'arresto del presidente dem e del successivo commissariamento del Municipio per mafia- e ora l'amministrazione Falconi messa alle strette e in una corsa contro il tempo è pronta a tentare la carta dell'affidamento diretto. Tradotto: spiagge libere in mano ai privati, senza bando né procedura a evidenza pubblica. Sarebbe questa l'unica strada per uscire dal "cul de sac" in cui è finita l'amministrazione del X Municipio.

Ombrelloni e lettini, aumento dei prezzi del 10% da Ostia a Nettuno. «Ma niente investimenti»



I RISCHI

Con tutti i rischi connessi, compreso quello di affidare i lotti scoperti agli stessi imprenditori dello scorso anno che - già nell'estate 2022 - parlavano di una sorta di «diritto di prelazione» visti gli investimenti fatti nella passata stagione. E tra gli scenari che potrebbero delinearsi c'è anche quello di affidare più spiagge a una stessa società, in modo da accelerare sui tempi e sulle procedure. Un bene pubblico che diventa un «business» nelle mani dei privati. Gli arenili di Ponente, dunque, affidati per la stagione balneare 2023, mediante «convenzioni» con privati. Sei, i lotti che saranno assegnati: quello a ponente di piazza Scipione l'Africano (lotto unico di lungomare Duca degli Abruzzi fino al primo pennello di scogli), la spiaggia Verde (ex Faber Beach), la spiaggia Gialla (davanti alla ex colonia), la spiaggia Grigia (ex Spiaggetta in lungomare Duilio), la Spqr (piazzale Amerigo Vespucci) e la spiaggia Bianca (davanti al Campeggio Internazionale). In cambio della possibilità di noleggiare (a prezzi calmierati) lettini e ombrelloni, i privati si impegnano a coprire il servizio di salvataggio, a tenere puliti gli arenili e a mantenere in efficienza i servizi igienici. Il X Municipio, da parte sua, metterà a disposizione le attrezzature per il salvamento (pattini, giubbetti, defibrillatori ecc), un casotto degli attrezzi, lo svuotamento settimanale dei servizi igienici e la vagliatura meccanica settimanale delle spiagge libere.

Spiagge 2023, ombrelloni e lettini: aumenti fino al 20 per cento. Da Fregene ad Anzio, ecco dove costa di più



PERSONALE IN PANCHINA

Eppure il Campidoglio avrebbe a disposizione i "suoi" bagnini. Si tratta del personale del X Municipio che potrebbe essere impiegato sugli arenili liberi di Ostia. Negli anni passati, i dipendenti del Comune di Roma si occupavano del servizio di salvataggio sulle spiagge di Castel Porziano, oltre che della manutenzione delle attrezzature e delle postazioni. Ma anche per quest'anno il X Municipio ha preferito offrire un bando ritenuto non economicamente allettante (tanto da andare deserto) per poi rivolgersi "direttamente" a privati.