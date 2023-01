Roma, lavori sul Gra: da marzo interventi agli svincoli verso via del Mare e via Ostiense

Lavori sul Gra di Roma, novità in arrivo. «Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami ha confermato l’impegno da parte di Anas alla realizzazione di un significativo progetto di manutenzione degli svincoli del Gra e delle collegate arterie di Via del Mare e Via Ostiense per le parti di propria competenza, come da me sollecitato in una recente interpellanza parlamentare. Ricordo che Anas e Città metropolitana di Roma hanno sottoscritto nel giugno 2022 apposita convenzione di collaborazione che prevede 68 interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade metropolitane e che tali interventi comprendono la sistemazione della sovrastruttura stradale, la sostituzione dei giunti di dilatazione sulle rampe da e per il Gra, la sostituzione delle barriere guarda rail ammalorate e le attività di potatura e manutenzione del verde».

Sollecitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «Anas prevede di avviare le lavorazioni entro il prossimo mese di marzo, con una durata programmata dei lavori di circa 150 giorni, garantendo che per limitare i disagi ai cittadini le attività verranno svolte prevalentemente in orario notturno. Si tratta di un investimento importante, di circa 4 milioni di euro. Ringrazio il viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti che ha assicurato di seguire il prosieguo dell’iter. Finalmente una buona notizia per i tantissimi automobilisti che percorrono queste arterie molto trafficate». Lo dichiara il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti